Удар по об'єктах "Роснефті": зупинився ще один великий НПЗ

В Росії зупинився Куйбишевський НПЗ / © ТСН

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У середу, 10 червня, потужні вибухи та подальша масштабна пожежа призвели до повної зупинки нафтопереробки на Куйбишевському заводі в Самарській області РФ. Російський стратегічний об’єкт зазнав серйозних пошкоджень внаслідок влучного удару невідомих безпілотників.

Про чергові успішні атаки на енергетичну інфраструктуру держави-агресорки повідомляє міжнародне агентство Reuters.

Наслідки атаки та втрачені потужності

Через завдані удари на російському підприємстві зупинилися одразу дві установки первинної переробки нафти. Йдеться про критично важливі для функціонування заводу об’єкти CDU-4 та CDU-5.

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За даними галузевих джерел, потужність кожної з цих установок становить близько 10 000 метричних тонн на добу. У барелях ця цифра сягає 73 000 барелів щоденної переробки.

Куйбишевський завод є ключовою частиною Самарського нафтопереробного вузла компанії «Роснефть». Лише у 2024 році підприємство переробило 4,7 мільйона тонн сирої нафти. З цієї сировини росіяни виготовили 1,4 мільйона тонн дизеля, 1,3 мільйона тонн мазуту та 0,8 мільйона тонн бензину.

Системні удари по заводах «Роснефті»

Ситуація для російської енергетичної галузі в Самарській області продовжує стрімко погіршуватися. Губернатор регіону офіційно підтвердив, що об’єкти перебували під масованою атакою дронів із самого ранку середи.

Інші заводи цього вузла також зазнали нищівних ударів протягом останніх місяців. Зокрема, Сизранський нафтопереробний завод повністю зупинився ще 21 травня через пошкодження обладнання і досі не відновив свою роботу.

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Водночас Новокуйбишевський завод був вимушений зупинити основні операції 18 квітня після аналогічного нальоту безпілотників. Наразі це підприємство працює із суттєво зниженою пропускною здатністю. Українська сторона цілеспрямовано посилює атаки на нафтогазові об’єкти РФ для послаблення військової машини ворога.

Нагадаємо, минулого тижня українські далекобійні безпілотники атакували порт Кронштадт і нафтовий термінал у Санкт-Петербурзі. Внаслідок точкових ударів спалахнули масштабні пожежі. Атака дронів раптово зруйнувала ілюзію стабільності РФ, показала повну безпорадність ППО та спричинила істерику в Санкт-Петербурзі.

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