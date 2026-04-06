Удар по Одесі: дрон влучив у багатоповерхівку, є значні руйнування та постраждалі (відео)

Під завалами багатоповерхівки можуть перебувати люди.

Ігор Бережанський
Удар по Одесі

Удар по Одесі / © Facebook / Сергій Лисак

Внаслідок атаки ворожих ударних безпілотників в Одесі було зафіксовано влучання у багатоповерхівку.

Про це йдеться у повідомленні голови Одеської ОВА Сергія Лисака.

«В одному з районів зафіксовано влучання у багатоповерхівку. Серйозні руйнування з п’ятого по третій поверхи», — йдеться у повідомленні.

Він заявив, що під завалами можуть перебувати люди.

«На місці триває рятувальна операція, задіяні всі екстрені та комунальні служби. Також у цьому ж районі зафіксовано влучання у низку приватних будинків», — повідомив Лисак.

За інформацією влади, наразі відомо про 5 постраждалих, які були доставлені до медичного закладу.

Раніше повідомлялося, що російські загарбники в ніч проти 6 квітня масовано атакували Одесу ударними безпілотниками.

Ми раніше інформували, що російські загарбники в ніч проти 5 квітня атакували Одесу, внаслідок чого загорілися автівки та балкон житлового будинку.

