Удар по Одесі: дрон влучив у багатоповерхівку, є значні руйнування та постраждалі (відео)
Під завалами багатоповерхівки можуть перебувати люди.
Внаслідок атаки ворожих ударних безпілотників в Одесі було зафіксовано влучання у багатоповерхівку.
Про це йдеться у повідомленні голови Одеської ОВА Сергія Лисака.
«В одному з районів зафіксовано влучання у багатоповерхівку. Серйозні руйнування з п’ятого по третій поверхи», — йдеться у повідомленні.
Він заявив, що під завалами можуть перебувати люди.
«На місці триває рятувальна операція, задіяні всі екстрені та комунальні служби. Також у цьому ж районі зафіксовано влучання у низку приватних будинків», — повідомив Лисак.
За інформацією влади, наразі відомо про 5 постраждалих, які були доставлені до медичного закладу.
Раніше повідомлялося, що російські загарбники в ніч проти 6 квітня масовано атакували Одесу ударними безпілотниками.
Ми раніше інформували, що російські загарбники в ніч проти 5 квітня атакували Одесу, внаслідок чого загорілися автівки та балкон житлового будинку.