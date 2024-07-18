Удар по "Охматдиту": Лавров та Небензя в ООН не узгодили версії про атаку на лікарню

Версія очільника російського МЗС Сергія Лаврова щодо удару по київській лікарні "Охматдит" не співвпала версією представника Росії в ООН Василя Небензі.

Про це у соцмережі X.заявив постпред України в ООН Сергій Кислиця.

"Ще в лютому 2022-го на засіданнях Радбезу я радив Небєнзі частіше набирати свого шефа у Москві і звіряти з ним свої побрехеньки у НЙ", - написав політик.

Кислиця зауважив, що 9 липня на засіданні Радбезу ООН Небензя заявив, мовляв, на відео польоту ракетт в дитячий медзаклад 8 липня, які з'явилися в Мережі, видно, "що без будь-яких пошкоджень та перешкод у район дитячої лікарні прилітає самотня ракета ППО України".

" Її неможливо ні з чим сплутати по характерному оперенню, що чітко розрізняється, та іншим характеристикам", - наголосив російський дипломат.

Окрім того, Кислиця процитував заяву Лаврова, яку розповсюдили Z-ресурси в інтернеті. У ній йдеться про те, що "коли ми завдавали ударів по військовій і пов'язаній з військовим блоком енергетичній інфраструктурі одна з цих ракет була збита українською протиповітряною системою …. і уламки цієї ракети впали на дитячий госпіталь у Києві "Охматдит".

"Так що там про "характерне оперення" самотньої ракети? Може Оруелл про таке також писав, Васілій?", - наголосив Кислиця.

Нагадаємо, зранку 8 липня РФ влучила в дитячу лікарню "Охматдит" стратегічною крилатою ракетою Х-101. Було знайдено уламки корпусу задньої частини ракети з серійним номером і частина руля цієї ж ракети. Під час атаки загинуло двоє дорослих - лікарка і родич одного з пацієнтів.

В адміністрації "фюрера" Володимира Путіна зробили зовсім іншу заяву, мовляв, не завдають ударів по цивільних об'єктах в Україні.

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