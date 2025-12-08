- Дата публікації
Удар по Охтирці: рятувальники евакуювали людей з палаючих квартир
Окупанти дронами атакували місто — на місцях ударів виникли пожежі.
Уночі, 8 грудня, російські війська завдали ударів БпЛА по 9-поверхівці у м. Охтирка. Виникла пожежа у квартирах від 2 по 5 поверхи.
Про це повідомили у ДСНС.
«Одночасно з гасіння вогню рятувальники евакуювали 35 мешканців. Ще 7 людей, серед них 1 дитина, деблокували з пошкоджених помешкань», — йдеться у повідомленні.
Через загрозу повторних ворожих атак роботи доводилось тимчасово призупиняти. Наразі триває розбір пошкоджених конструкцій.
Нагадаємо, у Чернігові ворожий БпЛА вибухнув біля багатоповерхового будинку, спричинивши руйнування, пожежу та травмування двох людей.