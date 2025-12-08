ТСН у соціальних мережах

Укрaїнa
158
1 хв

Удар по Охтирці: рятувальники евакуювали людей з палаючих квартир

Окупанти дронами атакували місто — на місцях ударів виникли пожежі.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
Наслідки атаки

Наслідки атаки / © ДСНС

Уночі, 8 грудня, російські війська завдали ударів БпЛА по 9-поверхівці у м. Охтирка. Виникла пожежа у квартирах від 2 по 5 поверхи.

Про це повідомили у ДСНС.

«Одночасно з гасіння вогню рятувальники евакуювали 35 мешканців. Ще 7 людей, серед них 1 дитина, деблокували з пошкоджених помешкань», — йдеться у повідомленні.

Наслідки атаки / © ДСНС

Наслідки атаки / © ДСНС

Через загрозу повторних ворожих атак роботи доводилось тимчасово призупиняти. Наразі триває розбір пошкоджених конструкцій.

Нагадаємо, у Чернігові ворожий БпЛА вибухнув біля багатоповерхового будинку, спричинивши руйнування, пожежу та травмування двох людей.

