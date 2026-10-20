Удар по онлайн-торгівлі: як зміниться вартість посилок з України до ЄС від 1 листопада

Посилки / © ДПСУ

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Від 1 листопада 2026 року в Євросоюзі планують запровадити додатковий збір за митну обробку товарів, придбаних дистанційно та ввезених із країн, що не входять до ЄС. Йдеться про Union Handling Fee (UHF) у розмірі 2 євро за кожну товарну позицію в митній декларації.

Про це повідомляє «Судово-юидична газета».

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Нововведення стосуватиметься, зокрема, українських продавців, які відправляють товари європейським покупцям через інтернет-магазини та маркетплейси.

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Відповідні положення передбачені Регламентом ЄС 2026/2108, а розмір збору визначено делегованим регламентом Європейської комісії C (2026)6694 від 21 вересня 2026 року.

За що стягуватимуть Handling Fee

Як пояснила Європейська комісія, додатковий збір має компенсувати витрати митних органів, пов’язані з обробкою великої кількості міжнародних відправлень.

Зокрема, йдеться про перевірку електронних даних, аналіз ризиків, використання митної інфраструктури та проведення документальних і фізичних перевірок товарів.

Особливість нового платежу полягає в тому, що його розмір залежатиме не від вартості товарів або кількості посилок, а від кількості окремих товарних позицій у митній декларації.

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При цьому товарна позиція може охоплювати кілька однакових одиниць товару, що мають однакову митну класифікацію та інші необхідні характеристики. Отже, дві однакові речі не обов’язково означатимуть два окремі збори.

Скільки доведеться заплатити за посилку

Податкова та митна служба Ірландії навела приклад, як працюватимуть нові платежі.

Якщо покупець замовив із країни поза ЄС посилку вартістю 10 євро, у якій містяться ручка, блокнот і брелок, кожен із цих товарів становитиме окрему товарну позицію.

За таке відправлення передбачено:

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9 євро митного платежу, який діє з 1 липня 2026 року, — по 3 євро за кожну із трьох товарних позицій;

6 євро нового Handling Fee — по 2 євро за кожну позицію.

Загальна сума цих платежів становитиме 15 євро, не враховуючи ПДВ.

Натомість якщо посилка містить дві однакові ручки, які декларуються однією товарною позицією, сума двох платежів становитиме 5 євро: 3 євро мита та 2 євро Handling Fee, без урахування ПДВ.

Чи стосуватиметься збір товарів, дорожчих за 150 євро

Так. На відміну від тимчасового митного платежу у 3 євро, для Handling Fee не передбачено порогу вартості відправлення.

Це означає, що новий збір застосовуватиметься і до товарів у посилках вартістю понад 150 євро, якщо вони ввозяться до ЄС у межах дистанційного продажу.

Водночас Handling Fee не замінює інші митні платежі, а стягується додатково до них.

Також збір застосовуватиметься до товарів, які користуються преференційним митним режимом за міжнародними торговельними угодами.

Хто сплачуватиме збір і чи можна буде повернути гроші

Відповідно до нових положень митного законодавства ЄС, платником Handling Fee є особа, відповідальна за відповідне митне декларування та сплату митних платежів.

Зокрема, це можуть бути продавці, оператори електронної комерції або представники, які здійснюють митне оформлення товарів.

При цьому витрати можуть бути включені у вартість замовлення або покладені на покупця залежно від умов продажу та доставки.

Важливо, що Handling Fee не підлягатиме поверненню після прийняття митної декларації. Навіть якщо покупець поверне товар продавцеві через несправність або інші причини, сплачений збір не відшкодовуватимуть.

Також він не повертатиметься, якщо після прийняття декларації митні органи не випустять товар у вільний обіг.

Водночас новий платіж стосується саме дистанційного продажу товарів. Він не поширюється на звичайні некомерційні подарунки, які одна фізична особа надсилає іншій поза межами підприємницької діяльності.

Що зміниться для українських відправників

Про підготовку до нових митних правил ЄС повідомили обидва найбільші українські поштові оператори — «Укрпошта» та «Нова пошта». Зміни стосуватимуться насамперед підприємців, інтернет-магазинів, продавців на маркетплейсах і в соціальних мережах, які відправляють товари покупцям у країни Євросоюзу.

Укрпошта повідомила, що вже 21 жовтня оновить свої цифрові системи. В особистому кабінеті з’являться три додаткові поля для ідентифікаторів товарів (PID). Два з них будуть обов’язковими, а третій заповнюватиметься за наявності відповідного міжнародного коду.

Компанія також планує автоматично враховувати Handling Fee під час оформлення відправлень, якщо нові правила остаточно набудуть чинності. Це дозволить продавцям заздалегідь розраховувати витрати та включати їх до вартості товарів.

Своєю чергою, «Нова пошта» роз’яснила, що для митного оформлення комерційних відправлень потрібно буде передавати додаткові відомості про товари, зокрема M-PID (код C127) — артикул продавця або маркетплейсу, NS-PID (код C128) — внутрішній артикул виробника чи постачальника, а також S-PID (код C129) — міжнародний ідентифікатор товару. Якщо останній відсутній, наприклад для виробів ручної роботи, передбачено використання спеціального коду Y081.

У компанії рекомендують українським продавцям до 1 листопада перевірити наявність артикулів для кожного товару та його варіантів, отримати необхідні коди від виробників і постачальників, а також переконатися, що відповідні дані зберігаються в товарних каталогах, CRM-системах чи на маркетплейсах і можуть передаватися під час оформлення відправлень.

Окремо «Нова пошта» звернула увагу, що замість ідентифікатора товару не можна використовувати номер замовлення. Відсутність обов’язкових даних може призвести до затримки митного оформлення або повернення посилки відправнику.

Щодо нового збору Handling Fee, «Нова пошта» уточнила, що його розмір становитиме 2 євро за кожну товарну позицію в митній декларації, а не обов’язково за всю посилку. Відповідно, за три товарні позиції передбачено платіж 6 євро, за п’ять — 10 євро. Цей збір нараховуватиметься додатково до інших митних платежів.

Обидва поштові оператори рекомендують українським експортерам заздалегідь підготувати товарні дані та врахувати можливі додаткові витрати під час формування цін для європейських покупців.

Коли остаточно запрацюють нові правила

Європейська комісія ухвалила делегований регламент щодо розміру Handling Fee ще 21 вересня 2026 року.

Документ проходить передбачену законодавством процедуру контролю з боку Європейського парламенту та Ради ЄС.

Згідно з делегованим актом, нові положення мають застосовуватися з десятого дня після набрання ним чинності, яке передбачено з дня офіційного опублікування.

Очікувана дата початку застосування збору — 1 листопада 2026 року. Остаточне підтвердження цієї дати залежить від завершення необхідних процедур та офіційного оприлюднення акта.

Раніше ми писали про те, що «Укрпошта» запустила оновлення застосунку «Укрпошта 2.0», додавши функцію онлайн-оплати відправлень. Це дасть змогу клієнтам скоротити час перебування у відділеннях. Крім усього, у компанії зробили переадресування посилок безкоштовним на весь жовтень 2026 року.

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