Удар по опалювальному сезону: РФ атакувала об’єкт «Нафтогазу» на Полтавщині

Працівники дивом уціліли в укритті: російські дрони підпалили підприємство «Нафтогазу» на Полтавщині / © Група Нафтогаз

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Сьогодні вранці, 4 липня, російські дрони завдали удару по газовидобувному об’єкту «Нафтогазу» на Полтавщині.

Про це передає пресслужба «Нафтогазу».

Після атаки на об’єкті виникла пожежа. Роботу підприємства було зупинено. У компанії зазначили, що оцінити масштаби пошкоджень наразі неможливо.

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На щастя, усі працівники вчасно перейшли в укриття та не постраждали.

У «Нафтогазі» нагадали, що цей об’єкт на Полтавщині уже неодноразово ставав ціллю російських атак.

«Ворог системно б’є по газовидобутку, намагаючись зменшити власний видобуток України та ускладнити підготовку до опалювального сезону», — підсумували у компанії.

Зауважимо, що спочатку про удар повідомили у Полтавській ОВА, проте не уточнили, про який саме об’єкт йдеться.

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«Сьогодні зранку ворожий БпЛА атакував одне з промислових підприємств у Полтавському районі. Попередньо, обійшлося без постраждалих», — зазначив начальник Полтавської ОВА Віталій Дяківнич.

Раніше експерт попередив, що цього року російські війська продовжать завдавати ударів по об’єктах «Нафтогазу», щоб вибити газову генерцію.

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