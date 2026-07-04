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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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Удар по опалювальному сезону: РФ атакувала об’єкт «Нафтогазу» на Полтавщині

Росія атакувала газовидобувний об’єкт «Нафтогазу» на Полтавщині: роботу підприємства зупинено.

Автор публікації
Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
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Працівники дивом уціліли в укритті: російські дрони підпалили підприємство «Нафтогазу» на Полтавщині

Працівники дивом уціліли в укритті: російські дрони підпалили підприємство «Нафтогазу» на Полтавщині / © Група Нафтогаз

Сьогодні вранці, 4 липня, російські дрони завдали удару по газовидобувному об’єкту «Нафтогазу» на Полтавщині.

Про це передає пресслужба «Нафтогазу».

Після атаки на об’єкті виникла пожежа. Роботу підприємства було зупинено. У компанії зазначили, що оцінити масштаби пошкоджень наразі неможливо.

На щастя, усі працівники вчасно перейшли в укриття та не постраждали.

У «Нафтогазі» нагадали, що цей об’єкт на Полтавщині уже неодноразово ставав ціллю російських атак.

«Ворог системно б’є по газовидобутку, намагаючись зменшити власний видобуток України та ускладнити підготовку до опалювального сезону», — підсумували у компанії.

Зауважимо, що спочатку про удар повідомили у Полтавській ОВА, проте не уточнили, про який саме об’єкт йдеться.

«Сьогодні зранку ворожий БпЛА атакував одне з промислових підприємств у Полтавському районі. Попередньо, обійшлося без постраждалих», — зазначив начальник Полтавської ОВА Віталій Дяківнич.

Раніше експерт попередив, що цього року російські війська продовжать завдавати ударів по об’єктах «Нафтогазу», щоб вибити газову генерцію.

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
1145
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