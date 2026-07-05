Масштабні пожежі та зупинка обладнання: росіяни хочуть зірвати в Україні опалювальний сезон

РФ другий день поспіль б'є по об'єктах «Нафтогазу» в трьох областях

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Російські війська другий день поспіль завдають ударів по видобувних об’єктах «Нафтогазу».

Про це повідомила пресслужба компанії.

Зазначається, що на момент публікації прес-релізу о 15.20 обстріли тривали.

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Під ударами опинилися низка об’єктів на Полтавщині, Харківщині та Сумщині.

«Ворог застосовує дрони різного типу, зокрема реактивні. Атаки тривають практично безперервно від учорашнього ранку», — розповіли у «Нафтогазі».

Внаслідок атаки на кількох об’єктах здійнялися масштабні пожежі, є значні руйнування. Роботу частини обладнання зупинено. На щастя, працівники не постраждали.

«Повний масштаб пошкоджень наразі встановити неможливо. Оцінка наслідків розпочнеться, щойно це дозволить безпекова ситуація», — додали у компанії.

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Нагадаємо, що вчора, 4 липня, російські дрони завдали удару по газовидобувному об’єкту «Нафтогазу» на Полтавщині.

Раніше експерт попередив, що цього року російські війська продовжать завдавати ударів по об’єктах «Нафтогазу», щоб вибити газову генерцію.

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