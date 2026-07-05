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Масштабні пожежі та зупинка обладнання: росіяни хочуть зірвати в Україні опалювальний сезон
Російські війська другий день масовано атакують видобувні об’єкти «Нафтогазу».
Російські війська другий день поспіль завдають ударів по видобувних об’єктах «Нафтогазу».
Про це повідомила пресслужба компанії.
Зазначається, що на момент публікації прес-релізу о 15.20 обстріли тривали.
Під ударами опинилися низка об’єктів на Полтавщині, Харківщині та Сумщині.
«Ворог застосовує дрони різного типу, зокрема реактивні. Атаки тривають практично безперервно від учорашнього ранку», — розповіли у «Нафтогазі».
Внаслідок атаки на кількох об’єктах здійнялися масштабні пожежі, є значні руйнування. Роботу частини обладнання зупинено. На щастя, працівники не постраждали.
«Повний масштаб пошкоджень наразі встановити неможливо. Оцінка наслідків розпочнеться, щойно це дозволить безпекова ситуація», — додали у компанії.
Нагадаємо, що вчора, 4 липня, російські дрони завдали удару по газовидобувному об’єкту «Нафтогазу» на Полтавщині.
Раніше експерт попередив, що цього року російські війська продовжать завдавати ударів по об’єктах «Нафтогазу», щоб вибити газову генерцію.