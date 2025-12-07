Удар по Печенізькій дамбі: у ЗСУ повідомили про наслідки воєнного злочину росіян

Російська атака на Україну

Спроби російської терористичної армії знищити дамбу Печенізького водосховища на Харківщині не призвели до серйозних проблем із логістикою. Постачання українських підрозділів необхідними матеріально-технічними засобами відбувається запасними маршрутами.

Про це повідомили у 16-му армійському корпусі.

Українські військові нагадали, що Печенізька дамба тривалий час була об’єктом системних російських атак.

«Ворог намагався влучити по ній іранськими „Шахедами“, авіабомбами КАБ, ракетами різних типів, „Молніями“ та FPV-дронами. Лише за останні дні фіксуються декілька спроб ураження цієї ділянки. Позавчора російська ракета вдарила по дачному масиву поруч, знищивши понад десять будинків», — йдеться у повідомленні.

Усвідомлюючи потенційні ризики, українське військове командування завчасно розробило відповідні плани реагування. Зокрема, існують запасні маршрути руху на випадок ураження дамби. Вони активно використовувалися й раніше, і зараз повністю дозволяють забезпечити необхідну логістику.

«По-друге, українські підрозділи накопичили необхідні запаси матеріально-технічних засобів. Тому тимчасова ймовірна втрата можливості руху через дамбу не матиме критичного впливу на ведення бойових дій», — зазначили українські військові.

Окрім того, Сили оборони України готові відновити переправу у максимально стислі строки. Для цього є спеціальні інженерні засоби та фахівці, які вже працюють за напрацьованими схемами.

У 16-му армійському корпусі наголосили, що російська армія вчинила черговий воєнний злочин, пошкодивши Печенізьку дамбу, яка є критично важливим об’єктом, що забезпечує водопостачання, екосистемну стабільність і безпеку десятків населених пунктів Харківщини.

«Спроби знищення дамби не мають жодного військового виправдання та удари по ній є невибірковим нападом на цивільний об’єкт, що прямо заборонено ст. 52 Додаткового протоколу І. Удар російських військ по Печенізькій дамбі є грубим порушенням норм міжнародного гуманітарного права та кваліфікується як воєнний злочин», — йдеться у повідомленні.

Українські військові нагадали про ст. 56 Додаткового протоколу І до Женевських конвенцій (1977), якою заборонено здійснювати напади на споруди, що містять небезпечні сили, а саме:

греблі,

дамби,

атомні електростанції,

якщо такі дії можуть спричинити великі втрати серед цивільного населення, затоплення населених територій або масштабну гуманітарну катастрофу.

Удар по Печенізькій дамбі, як наголосили у повідомленні, ставить під загрозу життя тисяч цивільних; може призвести до масштабного затоплення та техногенної катастрофи та переслідує мету тероризувати населення, що є порушенням ст. 51(2) Протоколу І, яка забороняє напади, спрямовані на залякування цивільних.

Нагадаємо, російські окупанти вдарили по греблі Печенізького водосховища на Харківщині 7 грудня. Рух дорожнім полотном Печенізької греблі припинено.