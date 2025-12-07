- Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Удар по Печенізькій дамбі: у ЗСУ повідомили про наслідки воєнного злочину росіян
Сили оборони України готові відновити переправу у максимально стислі строки. Для цього є спеціальні інженерні засоби та фахівці.
Спроби російської терористичної армії знищити дамбу Печенізького водосховища на Харківщині не призвели до серйозних проблем із логістикою. Постачання українських підрозділів необхідними матеріально-технічними засобами відбувається запасними маршрутами.
Про це повідомили у 16-му армійському корпусі.
Українські військові нагадали, що Печенізька дамба тривалий час була об’єктом системних російських атак.
«Ворог намагався влучити по ній іранськими „Шахедами“, авіабомбами КАБ, ракетами різних типів, „Молніями“ та FPV-дронами. Лише за останні дні фіксуються декілька спроб ураження цієї ділянки. Позавчора російська ракета вдарила по дачному масиву поруч, знищивши понад десять будинків», — йдеться у повідомленні.
Усвідомлюючи потенційні ризики, українське військове командування завчасно розробило відповідні плани реагування. Зокрема, існують запасні маршрути руху на випадок ураження дамби. Вони активно використовувалися й раніше, і зараз повністю дозволяють забезпечити необхідну логістику.
«По-друге, українські підрозділи накопичили необхідні запаси матеріально-технічних засобів. Тому тимчасова ймовірна втрата можливості руху через дамбу не матиме критичного впливу на ведення бойових дій», — зазначили українські військові.
Окрім того, Сили оборони України готові відновити переправу у максимально стислі строки. Для цього є спеціальні інженерні засоби та фахівці, які вже працюють за напрацьованими схемами.
У 16-му армійському корпусі наголосили, що російська армія вчинила черговий воєнний злочин, пошкодивши Печенізьку дамбу, яка є критично важливим об’єктом, що забезпечує водопостачання, екосистемну стабільність і безпеку десятків населених пунктів Харківщини.
«Спроби знищення дамби не мають жодного військового виправдання та удари по ній є невибірковим нападом на цивільний об’єкт, що прямо заборонено ст. 52 Додаткового протоколу І. Удар російських військ по Печенізькій дамбі є грубим порушенням норм міжнародного гуманітарного права та кваліфікується як воєнний злочин», — йдеться у повідомленні.
Українські військові нагадали про ст. 56 Додаткового протоколу І до Женевських конвенцій (1977), якою заборонено здійснювати напади на споруди, що містять небезпечні сили, а саме:
греблі,
дамби,
атомні електростанції,
якщо такі дії можуть спричинити великі втрати серед цивільного населення, затоплення населених територій або масштабну гуманітарну катастрофу.
Удар по Печенізькій дамбі, як наголосили у повідомленні, ставить під загрозу життя тисяч цивільних; може призвести до масштабного затоплення та техногенної катастрофи та переслідує мету тероризувати населення, що є порушенням ст. 51(2) Протоколу І, яка забороняє напади, спрямовані на залякування цивільних.
Нагадаємо, російські окупанти вдарили по греблі Печенізького водосховища на Харківщині 7 грудня. Рух дорожнім полотном Печенізької греблі припинено.