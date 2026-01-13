ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
514
Час на прочитання
1 хв

Удар по передмістю Харкова: збільшилась кількість загиблих та постраждалих

Також шестеро людей отримали поранення різного ступеня важкості

Автор публікації
Фото автора: Світлана Несчетна Світлана Несчетна
Атака на Харків

Атака на Харків / © Харківська ОВА

Кількість загиблих внаслідок ворожого удару по передмістю Харкова у ніч проти 13 січня сягнула чотирьох людей.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram.

«Кількість загиблих внаслідок ворожого удару по передмістю Харкова сягнула чотирьох людей. Також шестеро людей отримали поранення різного ступеня важкості», — зазначив голова Харківської ОВА.

Зазначається, що РФ вдарила по терміналу «Нової пошти» та по дитячому санаторію у Харкові.

Раніше повідомлялось про двох загиблих і трьох постраждалих.

Дата публікації
Кількість переглядів
514
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie