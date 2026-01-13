Удар по передмістю Харкова: збільшилась кількість загиблих та постраждалих

Атака на Харків / © Харківська ОВА

Кількість загиблих внаслідок ворожого удару по передмістю Харкова у ніч проти 13 січня сягнула чотирьох людей.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram.

«Кількість загиблих внаслідок ворожого удару по передмістю Харкова сягнула чотирьох людей. Також шестеро людей отримали поранення різного ступеня важкості», — зазначив голова Харківської ОВА.

Зазначається, що РФ вдарила по терміналу «Нової пошти» та по дитячому санаторію у Харкові.

Раніше повідомлялось про двох загиблих і трьох постраждалих.