У Ніжині зросла кількість жертв російського удару / © Національна поліція України

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Кількість жертв російської атаки на підприємство в Ніжині Чернігівської області збільшилася. За оновленими даними на вечір п’ятниці, 27 листопада, загинули троє людей, ще семеро дістали поранення.

Про це повідомила Національна поліція України.

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Що відомо про удар по Ніжину

Російські війська завдали удару по одному з підприємств міста вдень 27 листопада. Спочатку міський голова Ніжина Олександр Кодола повідомляв про двох загиблих і чотирьох поранених. Він також попереджав, що під завалами можуть залишатися люди.

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Нині на місці працюють слідчо-оперативна група Ніжинського районного управління поліції та екстрені служби. Правоохоронці фіксують пошкодження, збирають докази та документують наслідки російського удару.

Наслідки удару по підприємству на Чернігівщині / © Національна поліція України

Внаслідок удару загинуло троє людей / © Національна поліція України

Інші атаки Росії на Україну 26–27 листопада

Напередодні, у ніч проти 26 листопада, Росія здійснила масовану комбіновану атаку на Україну із застосуванням балістичних ракет і понад сотні ударних безпілотників. Під ударом опинилися Київ, Харків, Дніпропетровщина, Запоріжжя та Херсонщина.

Удень того ж дня російські війська атакували Шевченківський район Запоріжжя. За попередніми даними, одна людина дістала поранення. Перші подробиці денного удару по Запоріжжю оприлюднили після повідомлень про вибухи в місті.

А пізно ввечері 26 листопада та вночі 27-го російська армія завдала комбінованого удару по Ізюму Харківської області. Ворог застосував реактивну систему залпового вогню та ударні безпілотники, пошкодив житлові будинки й об’єкти інфраструктури. Внаслідок атаки на Ізюм постраждали шестеро людей.

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