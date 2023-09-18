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Удар по підводному човну "Ростов-на Дону": з'явились фото понівеченого судна

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
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Удар по підводному човну "Ростов-на Дону": з'явились фото понівеченого судна

Атака по Севастопольському судноремонтному заводу. ФОТО: тг-канали

У Севастополі було пошкоджено дизель-електричний підводний човен "Ростов-на-Дону"

У ніч проти 13 вересня у Севастополі сталася серія гучних вибухів. Так звана окупаційна "влада" заявила про атаку на морський завод імені Орджонікідзе, де будують і ремонтують кораблі Чорноморського флоту Росії.   

Українська розвідка підтвердила удари в Криму та повідомила, що внаслідок атаки було пошкоджено дизель-електричний підводний човен "Ростов-на-Дону" та великий десантний корабель "Мінськ".

У Мережі показали, який вигляд має підводний човен "Ростов-на-Дону" після удару ЗСУ.

Так, на фото видно сильні пошкодження корпуса російського підводного човна – як мінімум дві глибокі пробоїни.

Пошкоджений підводний човен
Пошкоджений підводний човен "Ростов-на Дону" / Фото: тг-канали
Пошкоджений підводний човен
Пошкоджений підводний човен "Ростов-на Дону" / Фото: тг-канали

Нагадаємо, у ЗСУ розповіли, що під час атаки на Севастополь Україна застосувала британські "Storm Shadow" і французькі "Scalp".

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Дата публікації
Перегляди
3454
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