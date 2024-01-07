Удар по Покровську: кількість загиблих збільшилася (фото)

У Покровську (Донецька область) на місці двох зруйнованих внаслідок обстрілу приватних житлових будинків вилучено тіла 2 осіб.

Про це передає ДСНС.

Було врятовано 1 чоловіка, тривають рятувальні роботи з пошуку 3 осіб, з них 2 дітей. Проводиться збір фрагментів тіл для подальшої ідентифікації загиблих.

На місці удару у с. Рівне Покровського району вилучено тіло дитини 2020 р.н. На місці зруйнованого будинку тривають рятувальні роботи з пошуку 5 осіб, з них 2 дітей. Проводиться ідентифікація знайдених фрагментів тіл.

Для надання психологічної допомоги постраждалим працює психолог ДСНС.

Наслідки російського удару по Покровську і селу Рівне

Нагадаємо, що росіяни 6 січня вдарили по Донеччині ракетами С-300. Основний удар прийшовся по Покровську і селу Рівне Покровського району. Унаслідок атаки загинуло вже 12 людей, серед них шість дітей.

У селі Рівне на Донеччині після атаки РФ повністю знищено приватний житловий будинок, в якому мешкало шестеро осіб, з них троє дітей.

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