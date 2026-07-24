Удар по полігону під Києвом: анонс про виставку зброї був у Мережі

© Associated Press

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Російські війська завдали удару по одному з українських полігонів на Київщині, де 24 липня відбувалася виставка оборонної продукції.

Варто зазначити, що оголошення про проведення виставки озброєння на відкритому полігоні було у вільному доступі в Інтернеті. Оголошення про виставку раніше було опубліковане у відкритому доступі, хоча точне місце її проведення не розкривали.

Наразі правоохоронні органи та військові з’ясовують обставини витоку інформації про місце й час проведення заходу.

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Також про удар повідомив виконувач обовʼязків голови Київської обласної військової адміністрації Руслан Олійник. Він розповів, що йдеться про Бучанський район.

Удар по полігону спричинив хвилю обурення та відновив дискусію щодо доцільності проведення масових заходів для розробників під час війни.

Своєю чергою Сергій Стерненко акцентував, що у росіян працює не лише аеророзвідка.

«У росіян прекрасно працює не лише аеророзвідка. Вони мають змогу робити супутникові знімки нашої території, вони мають численну агентуру та ЧИТАЮТЬ СОЦМЕРЕЖІ і чати. Організовувати масові мілітарні заходи в зоні ураження балістики під відкритим небом = допомогти росіянам вбити людей. Немає слів», — додав він.

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Що відомо про удар — останні новини

Президент України Володимир Зеленський заявив про шістьох загиблих та десятки постраждалих внаслідок російського удару балістикою по Київській області у п’ятницю, 24 липня.

У повідомленні Зеленського сказано, що рятувальна операція триває.

«Станом на зараз відомо про десятки постраждалих. Відомо також, що, на жаль, шестеро людей загинули. Мої співчуття рідним і близьким», — написав президент і додав, що з’ясовуються усі обставини трагедії.

Зеленський не уточнив, куди саме влучили російські балістичні ракети.

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Засновник компанії-виробника оборонної продукції First Contact та військовий Валерій Боровик раніше заявляв, що російські війська завдали удару по одному з українських полігонів, де відбувалася виставка оборонної продукції. Унаслідок атаки є загиблі та руйнування.

Повідомляється, що на виставці був зокрема радник президента з питань розвитку технологічних напрямів оборони Сергій Бескрестнов (Флеш).

Згодом Українська рада зброярів підтвердила удар по виставці, де були представники оборонної індустрії, та заявила, що не була організатором заходу.

Близько 11:30 Повітряні сили ЗСУ попередили про балістичні ракети курсом на Київ, у столиці пролунала серія вибухів, повідомлялося про роботу ППО.

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