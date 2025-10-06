Удар по пологовому в Сумах: з’явилися фото наслідків

Пошкодження у перинатальному центрі в у Сумах після атаки 6 жовтня / © ДСНС

Рятувальники показали фото з наслідками російського удару по перинатальному центру в Сумах 6 жовтня. На кадрах видно зруйновану покрівлю.

Про це повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій України.

Надзвичайники оперативно загасили пожежу на покрівлі будівлі перинатального центру в сумах після атаки російського дрона.

За попередніми даними, минулося без постраждалих.

На опублікованих ДСНС фото видно пошкодження покрівлі та роботу рятувальників.

Нагадаємо, раніше 6 жовтня російська армія прицільно атакувала дроном 3-й пологовий будинок у Сумах. На момент удару в медзакладі перебувало 166 людей (зокрема 11 дітей, 35 пацієнток та 120 працівників). Всім вдалося спуститися до укриття.