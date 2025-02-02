Удар по Полтаві: рятувальні роботи завершено – яка остаточна кількість жертв (фото, відео)

За останніми даними, внаслідок ворожого удару загинули 14 осіб, з них дві дитини.
У Полтаві завершені аварійно-рятувальні роботи на місці п'ятиповерхівки, яку у ніч проти 1 лютого поцілила російська ракета.
Про це передає ДСНС.
За останніми даними, внаслідок ворожого удару загинули 14 осіб, з них 2 дитини – 9 та 12 років. Ще 20 людей постраждали, з них 4 дитини віком 3 місяці, 2, 8 та 12 років.
22 людини врятовані. Психологи ДСНС та Нацполіції допомогли 206 особам, з них 11 дітей.
Нагадаємо, у ніч проти 1 лютого Росія завдала по Україні чергового комбінованого удару.
У Полтаві ворожа ракета зруйнувала цілий підʼїзд п'ятиповерхового будинку.
Читайте також:
- Це помста – голова Полтавської облради назвав цілі атаки росіян
- Від удару російської ракети у Полтаві загинула українська акторка
- Росіяни у Полтаві вбили всю родину: дідусь на місці чекав, доки дістануть їхні тіла