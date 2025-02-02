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Удар по Полтаві: рятувальні роботи завершено – яка остаточна кількість жертв (фото, відео)

Удар по Полтаві: рятувальні роботи завершено – яка остаточна кількість жертв (фото, відео)

Наслідки удари по п'ятиповерхівці у Полтаві

За останніми даними, внаслідок ворожого удару загинули 14 осіб, з них дві дитини.

У Полтаві завершені аварійно-рятувальні роботи на місці п'ятиповерхівки, яку у ніч проти 1 лютого поцілила російська ракета.

Про це передає ДСНС.

За останніми даними, внаслідок ворожого удару загинули 14 осіб, з них 2 дитини – 9 та 12 років. Ще 20 людей постраждали, з них 4 дитини віком 3 місяці, 2, 8 та 12 років.

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© ДСНС
Фото: ДСНС
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22 людини врятовані. Психологи ДСНС та Нацполіції допомогли 206 особам, з них 11 дітей.

Удар по Полтаві: аварійно-рятувальні роботи завершено

Удар по Полтаві: аварійно-рятувальні роботи завершено

Нагадаємо, у ніч проти 1 лютого Росія завдала по Україні чергового комбінованого удару. 

У Полтаві ворожа ракета зруйнувала цілий підʼїзд п'ятиповерхового будинку.

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