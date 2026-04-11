ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
460
Час на прочитання
1 хв

Удар по Полтавщині: загинула людина, пошкоджено магазин і кав’ярню

Російські війська атакували Лубенський район на Полтавщині: внаслідок падіння ворожого безпілотника є загиблий та поранений.

Автор публікації
Олена Кузьмич
Дрон / © ТСН.ua

Російські окупаційні війська завдали удару по Лубенському району Полтавської області за допомогою безпілотника.

Інформацію повідомив начальник Полтавської обласної військової адміністрації Віталій Дяківнич.

Унаслідок падіння ворожого БпЛА пошкоджено приміщення магазину та кав’ярні. На місці виникли руйнування.

На жаль, одна людина загинула. Ще одна людина зазнала травм — їй надають усю необхідну медичну допомогу.

Інші деталі атаки наразі з’ясовуються.

Дата публікації
Кількість переглядів
460
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie