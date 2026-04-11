- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 460
- Час на прочитання
- 1 хв
Удар по Полтавщині: загинула людина, пошкоджено магазин і кав’ярню
Російські війська атакували Лубенський район на Полтавщині: внаслідок падіння ворожого безпілотника є загиблий та поранений.
Російські окупаційні війська завдали удару по Лубенському району Полтавської області за допомогою безпілотника.
Інформацію повідомив начальник Полтавської обласної військової адміністрації Віталій Дяківнич.
Унаслідок падіння ворожого БпЛА пошкоджено приміщення магазину та кав’ярні. На місці виникли руйнування.
На жаль, одна людина загинула. Ще одна людина зазнала травм — їй надають усю необхідну медичну допомогу.
Інші деталі атаки наразі з’ясовуються.
