Удар по потягу на Харківщині: пасажир дивом вижив після прямого влучання дрона

Удар по потягу на Харківщині

Після терористичної атаки російських безпілотників «Герань-2» по пасажирському потягу на Харківщині дивом вижив один із пасажирів вагона, по якому прийшовся удар одного із дронів.

Про це повідомила речниця Харківської обласної прокуратури Валерія Чиріна.

За її словами, наразі офіційно підтверджено, що внаслідок російського удару загинуло п’ятеро пасажирів, а ще одна людина вважається зниклою безвісти, оскільки не виходить на зв’язок. Ще двоє людей, чоловік та жінка, отримали поранення.

«Ще одна людина проходила як безвісті зникла, але, на щастя, з цією людиною все добре. Це чоловік, він в момент удару перебував у тамбурі. Довго не могли з ним встановити зв’язок, але з ним все добре, він не зазнав ані поранення, ані гострої реакції на стрес, за медичною допомогою не звертався», — повідомила речниця обласної прокуратури

Валерія Чиріна додала, що через пряме влучання ворожого безпілотника вагон повністю вигорів, тому пошукова операція дуже складна — знайдено лише рештки тіл, проводяться ДНК-експертизи для ідентифікації загиблих.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський повідомив, що у потязі, який атакували російські безпілотники перебувало понад 200 людей. А у вагоні, у який влучив один із російських дронів, було 18 пасажирів.

Під час рятувальних робіт було виявлено фрагменти п’яти тіл. Ідентифікація загиблих буде можливою лише після проведення ДНК-експертиз.