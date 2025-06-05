Удар по Прилуках: загинула патрульна, її син та мати, які ховалися у ванній

Поліцейська Дарина Шигида

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Під час російської атаки «шахедами» на Прилуки вночі 5 червня загинула патрульна 27-річна поліцейська Дарина Шигида разом зі своєю 46-річною матір’ю Вікторією та однорічним сином Михайликом.

Детальніше про трагедію йдеться в матеріалі Оbozrevatel.

Сім’я ховалася від «Шахедів» у ванній

Загиблі жінки та дитина — це дружина, донька та внук начальника місцевої пожежної частини Олександра Лебідя. За інформацією видання, з маленьким сином Михайликом Дарина приїхали в гості до батьків у Прилуки.

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Всі троє намагалися сховатися від атаки у ванній кімнаті, однак внаслідок прямого влучання дрона загинули.

Приїхав на «прильот» до власного будинку

За словами сусідів, приватний сектор атакували два «Шахеди». Коли сусіди вибігли на вулицю, то побачили, що приватний будинок сім’ї Вікторії та Олександра Лебідів зруйнований та охоплений полум’ям.

Сам Олександр Лебідь прибув ліквідовувати наслідки влучання «шахеда» у свій будинок.

Мріяла стати поліцейською

Загибла Дарина після школи вступила до Академії патрульної поліції. Як повідомляє патрульна поліція України, Дарина приєдналася до лав поліції у Києві у 2020 році. Стати поліцейською було її мрією та покликанням.

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«ЇЇ тато-пожежник з дитинства вчив доньку допомагати людям. А її чоловік, також патрульний поліцейський, завжди підтримував та допомагав на службі», — йдеться у повідомленні.

У серпні 2023 року вона вийшла заміж, а вже взимку наступного року в них народився син.

«Даша, ще коли вчилася в школі, мріяла стати поліцейською. Не знаю чому, може тому, що в неї тато працював у пожежній частині. І вона хотіла допомагати й захищати людей. Вона була дуже світлою і доброю людиною, я не пам’ятаю, щоб вона когось колись образила», — розповіла виданню її класна керівниця Людмила Каліш.

День жалоби у Прилуках

У Прилуках оголосили 5-6 червня Днями жалоби на знак скорботи й ушанування пам’яті загиблих від атаки «шахедами». Загалом у Прилуках внаслідок російської атаки загинуло п’ятеро людей, ще восьмеро поранені.

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Раніше ми писали, що подружжя пенсіонерів Людмили та Валентина Лотишів, чий будинок у Прилуках був зруйнований ворожим безпілотником, чули крики свого однорічного правнука Михайлика, який загинув під завалами.