Удар по притулку для тварин у Чернігові: російська атака скалічила котів і собак (фото)

Росія атакувала притулок для тварин у Чернігові / © Поліція Чернігівської області

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Російська армія атакувала Чернігів, пошкодивши ветеринарно-стерилізаційний центр для тварин. Унаслідок обстрілу поранення дістали три жінки, загинула одна собака, ще одна собака та троє котів зазнали травм.

Про це повідомила поліція Чернігівської області.

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За даними правоохоронців, російські війська атакували місто близько 16:00, застосувавши боєприпас, який у поліції назвали ракетою «Бандероль». Поранено жінок віком 59, 40 та 18 років.

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Унаслідок удару пошкоджено комунальне підприємство, яке виконує функції ветеринарно-стерилізаційного центру для тварин. Одна собака загинула, ще одна собака та троє котів дістали травми.

© Поліція Чернігівської області

Наразі на місці працюють слідчо-оперативна група Чернігівського районного управління поліції та екстрені служби. Правоохоронці документують наслідки атаки, фіксують пошкодження та збирають докази.

© Поліція Чернігівської області

За фактом обстрілу відомості внесуть до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 438 Кримінального кодексу України — воєнні злочини.

Нагадаємо, 23 жовтня російська армія завдала повітряних ударів по території двох приватних підприємств у Чернігові. Тоді повідомлялося про щонайменше одного загиблого та 16 постраждалих.

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