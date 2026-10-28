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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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Удар по притулку для тварин у Чернігові: російська атака скалічила котів і собак (фото)

Унаслідок російського удару в Чернігові пошкоджено комунальне підприємство, яке виконує функції ветеринарно-стерилізаційного центру для тварин.

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Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
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Росія атакувала притулок для тварин у Чернігові

Росія атакувала притулок для тварин у Чернігові / © Поліція Чернігівської області

Російська армія атакувала Чернігів, пошкодивши ветеринарно-стерилізаційний центр для тварин. Унаслідок обстрілу поранення дістали три жінки, загинула одна собака, ще одна собака та троє котів зазнали травм.

Про це повідомила поліція Чернігівської області.

За даними правоохоронців, російські війська атакували місто близько 16:00, застосувавши боєприпас, який у поліції назвали ракетою «Бандероль». Поранено жінок віком 59, 40 та 18 років.

Унаслідок удару пошкоджено комунальне підприємство, яке виконує функції ветеринарно-стерилізаційного центру для тварин. Одна собака загинула, ще одна собака та троє котів дістали травми.

/ © Поліція Чернігівської області

© Поліція Чернігівської області

Наразі на місці працюють слідчо-оперативна група Чернігівського районного управління поліції та екстрені служби. Правоохоронці документують наслідки атаки, фіксують пошкодження та збирають докази.

/ © Поліція Чернігівської області

© Поліція Чернігівської області

За фактом обстрілу відомості внесуть до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 438 Кримінального кодексу України — воєнні злочини.

Нагадаємо, 23 жовтня російська армія завдала повітряних ударів по території двох приватних підприємств у Чернігові. Тоді повідомлялося про щонайменше одного загиблого та 16 постраждалих.

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