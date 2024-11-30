Удар по району міста Дніпра: троє загиблих, серед постраждалих — 11-річний хлопчик

Внаслідок удару російської терористичної армії по Дніпровському району Дніпропетровщини троє людей загинули, 21 - було поранено.

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

За його інформацією, серед поранених - одна дитина. 11-річний хлопчик перебуває в лікарні в стані середньої тяжкості.

Інші постраждалі також госпіталізовані, восьмеро з них у важкому стані.

"У них проникаючі поранення, пошкодження внутрішніх органів, переломи", - повідомив Сергій Лисак.

Нагадаємо, увечері в суботу, 30 листопада, під час оголошеної повітряної тривоги пролунав вибух у Дніпровському районі Дніпропетровщини. Згодом стало відомо, що внаслідок ворожої атаки зайнялися магазин, багатоквартирний та приватний будинки.

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