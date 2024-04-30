Удар по російській авіабазі "Кущевська": британська розвідка оцінила наслідки

Міноборони Росії заявляло про збиття 66 БпЛА, і це свідчить про масштаб атаки.

У суботу, 27 квітня, повідомили, що СБУ завдала ударів по аеродрому "Кущевська". Ймовірно, після цього РФ буде змушена розосередити свої винищувачі.

Про це йдеться у звіті Міноборони Великої Британії.

За даними британської розвідки, на аеродромі Кущівська розміщена низка російських винищувачів, у тому числі СУ-34 і Су-35. Вони щодня використовуються для завдання ударів по позиціях українського фронту, включаючи інтенсивне використання плануючих бомб. Відео з відкритих джерел показують кілька комплектів такого озброєння, знищених на аеродромі.

"Російські винищувачі з "Кущевської" та низки інших авіабаз зазвичай здійснюють від 100 до 150 бойових вильотів на день, значний відсоток із них запускає боєприпаси по всій лінії фронту, оскільки Росія намагається змусити прориви за допомогою вогневої потужності", – йдеться у повідомленні.

Здатність України заважати російській тактичній авіації, наголошують у Міноборони Великої Британії, є ключовою для ширшої оборони лінії фронту.

"Цей успішний удар, ймовірно, змусить Росію розосередити винищувачі, розподіливши засоби протиповітряної оборони, щоб закрити прогалини", – підсумували у відомстві.

Нагадаємо, Краснодарський край Росії у ніч проти 27 квітня атакували безпілотники. Попередньо, удари було завдано по НПЗ "Слов'янськ-ЕКО", бітумному заводу, Ільському НПЗ і низці інших об'єктів. Після атаки на деяких об'єктах виникла пожежа. Також повідомляється про "бавовну" на військовому аеродромі, який розташований на околиці станиці Кущевська.

Читайте також: