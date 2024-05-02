Удар по російській авіабазі "Кущевська": чого вдалося досягти

Російську авіабазу "Кущевська" атакували безпілотники у великій кількості. Напад вихідними став одним з найбільших у 27-місячній війні Росії проти України.

Про це пише Forbes.

Як зауважили в Міноборони Великої Британії, Кремль почав говорити про збиття 66 дронів, що свідчить про масштаб рейду. Однак росіяни збили не кожен дрон.

"Принаймні один із них уразив, ймовірно, головну мету рейду: сарай, повний КАБів. Знищивши потенційно десятки планувальних бомб, українські оператори безпілотників, можливо, дали деяким своїм товаришам на передовій коротку відстрочку від російської кампанії бомбардувань", – пояснили у виданні.

Однак потрібно ще багато рейдів на більшу кількість баз, щоб суттєво обмежити обстріли в довгостроковій перспективі. І залишається відкритим питання, чи додадуть київські проєктувальники інфраструктуру КАБ до списку цілей для ударних дронів України. Ті ж дрони вже націлені на російські НПЗ та заводи з виробництва зброї.

Нагадаємо, вночі безпілотники атакували Краснодарський край Росії.

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