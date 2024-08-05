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Удар по російському аеродрому "Морозовськ": ураження жирних цілей видно із космосу — ГУР

Удар по російському аеродрому "Морозовськ": ураження жирних цілей видно із космосу — ГУР

Удар України по російському аеродрому "Морозовськ" / Фото: ГУР Міноборони

Ще два російські винищувачі-бомбардувальники, ймовірно, пошкоджені уламками.

Під час удару по російському аеродрому "Морозовськ" знищено Су-34 та склад боєкомплекту (БК) ворога.

Про це інформує Головне управління розвідки Міністерства оборони.

Як свідчать дані космічної розвідки, внаслідок вогневого ураження військового аеродрому у Ростовській області 3 серпня знищено винищувач-бомбардувальник Су-34. Ще два російські літаки такого ж типу, ймовірно, пошкоджено уламками — поруч із бортами зафіксовано вирви від вибухів. Також повністю знищено ворожий склад авіаційного озброєння — від вторинної детонації російських боєприпасів на території аеродрому та довкола нього видно великі площі випаленої землі. 

Розвідка зазначає, що чотири технічні будівлі та два ангари на авіабазі "Морозовск", розташованій за 265 кілометрів від лінії фронту, також зазнали чітко помітних з космосу пошкоджень.

Удар України по російському аеродрому
Удар України по російському аеродрому "Морозовськ" / Фото: ГУР Міноборони


 
Нагадаємо, 3 серпня 2024 року  Генеральний штаб ЗСУ повідомив про успішне ураження російського аеродрому "Морозовск" та інших військових цілей у Росії.

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