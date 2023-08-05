Удар по російському танкеру Sig: повідомляють про вдалу операцію України

Уночі, 5 серпня, в Чорному морі, неподалік від Керченської протоки, було пошкоджено танкер Російської Федерації.

В Україні офіційно удар по танкеру не коментують. Але у ЗМІ з посиланням на неназвані джерела у силових структурах, повідомили, що це ‒ чергова успішна операція СБУ та ВМС.

За інформацією джерел в СБУ, спецоперація выдбувался вже "за класичним сценарієм: надводний дрон, 450 кг тротилу, вибух".

"Свою чергову успішну спецоперацію СБУ здыйснювала спільно з ВМС. Цікаво, що вона відбувалася саме в територіальних водах України", ‒ повідомляють джерела.

SIG ‒ це один з найпотужніших нафтових танкерів РФ. Збудований він 2014 року, здатний транспортувати майже 5 тисяч тонн пального. Повідомляється, що танкер доправляв пальне для російських військ. Відомо також, що він доправляв авіаційне паливо з Криму до Сирії. Через це був внесений до санкційних списків США.

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