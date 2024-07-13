Удар по селу Буди на Харківщині: Синєгубов повідомив кількість постраждалих та загиблих

Ворог цинічно вдарив по мирних людях.
Армія РФ двічі обстріляла селище Буди, що в Харківському районі. Внаслідок удару 22 постраждалих і 2 загиблих.
Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Спершу повідомлялося про 16 постраждалих та 1 загиблу людину. Проте ворог атакував удруге.
"Кількість потерпілих зросла після повторного обстрілу локації. Також пошкоджена автівка "швидкої", яка прибула на виклик", – наголосив Синєгубов.
Поранених госпіталізували до лікарні.
Раніше йшлося про те, що на Харківщині триває евакуація з прикордонних населених пунктів. За два місяці поліція та волонтери змогли врятувати понад 12 тисяч людей.
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