Удар по селу Буди на Харківщині: Синєгубов повідомив кількість постраждалих та загиблих

Армія РФ двічі обстріляла селище Буди, що в Харківському районі. Внаслідок удару 22 постраждалих і 2 загиблих.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Спершу повідомлялося про 16 постраждалих та 1 загиблу людину. Проте ворог атакував удруге.

"Кількість потерпілих зросла після повторного обстрілу локації. Також пошкоджена автівка "швидкої", яка прибула на виклик", – наголосив Синєгубов.

Поранених госпіталізували до лікарні.

Раніше йшлося про те, що на Харківщині триває евакуація з прикордонних населених пунктів. За два місяці поліція та волонтери змогли врятувати понад 12 тисяч людей.

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