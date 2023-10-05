Удар по селу Гроза на Харківщині: серед загиблих - 6-річний хлопчик, ще 6 людей поранені (фото)

Усі постраждалі – цивільні, мешканці с. Гроза.
У селі Гроза Куп'янського району на Харківщині, сьогодні внаслідок російського удару по кафе-магазину загинула 51 людина, зокрема, 6-річний хлопчик.
За інформацією голови Харківської ОВА, зазнали поранення 7 людей, один з них помер у лікарні.
Усі вони були госпіталізовані в медзаклади області.
"Серед поранених 6 жінок, більшість яких старше 50 років, та 55-річний чоловік. Дві жінки перебувають у важкому стані, стан решти постраждалих медики оцінюють як середньої тяжкості. Один з поранених, на жаль, помер у лікарні", – повідомив він.
За словами Синєгубова, три дні, з 6 по 8 жовтня, в Харківській області будуть оголошені днями жалоби.
Речник обласного управління ДСНС Євген Василенко в ефірі телемарафону підтвердив, що серед загиблих є шестирічний хлопчик. За його словами, з-під завалів вилучили 58 людей, з них 51 — загиблі, 7 людей травмовані. Є ймовірність, що під завалами досі перебувають люди. Тривають пошукові роботи.
Василенко наголосив, що всі загиблі – цивільні.
За попередньою інформацією, усі постраждалі – мешканці с. Гроза.
Нагадаємо, що сьогодні пообіді, 5 жовтня, окупанти завдали жахливого удару по селу Гроза Куп'янського району на Харківщині. Росіяни обстріляли будівлю місцевого кафе-магазину, де відбувалися поминки. З кожної сім'ї, з кожного двору одна людина присутня була на цьому поминальному обіді. Пізніше стало відомо, що це були поминки за військовим, який був родом із цього села.
Станом на 17:51 відомо вже про 51 загиблого. Серед загиблих - 6-річний хлопчик, ще 6 людей поранені.
Голова МВС Ігор Клименко заявив, що удар могли спеціально навести. За його інформацією, попередньо відомо, що росіяни вдарили по закладу ракетою "Іскандер".