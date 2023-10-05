Удар по селу Гроза на Харківщині: серед загиблих - 6-річний хлопчик, ще 6 людей поранені (фото)

У селі Гроза Куп'янського району на Харківщині, сьогодні внаслідок російського удару по кафе-магазину загинула 51 людина, зокрема, 6-річний хлопчик.

За інформацією голови Харківської ОВА, зазнали поранення 7 людей, один з них помер у лікарні.

Усі вони були госпіталізовані в медзаклади області.

"Серед поранених 6 жінок, більшість яких старше 50 років, та 55-річний чоловік. Дві жінки перебувають у важкому стані, стан решти постраждалих медики оцінюють як середньої тяжкості. Один з поранених, на жаль, помер у лікарні", – повідомив він.

За словами Синєгубова, три дні, з 6 по 8 жовтня, в Харківській області будуть оголошені днями жалоби.

Удар по селу Гроза Куп'янського району Харківського області 5 жовтня / Фото: Олег Синєгубов

Речник обласного управління ДСНС Євген Василенко в ефірі телемарафону підтвердив, що серед загиблих є шестирічний хлопчик. За його словами, з-під завалів вилучили 58 людей, з них 51 — загиблі, 7 людей травмовані. Є ймовірність, що під завалами досі перебувають люди. Тривають пошукові роботи.

Удар по селу Гроза Куп'янського району Харківського області 5 жовтня

Удар по селу Гроза Куп'янського району Харківського області 5 жовтня

Василенко наголосив, що всі загиблі – цивільні.

За попередньою інформацією, усі постраждалі – мешканці с. Гроза.