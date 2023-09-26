Удар по штабу ЧФ РФ у Севастополі: ЗМІ дізналися, хто "злив" місцерозташування

Яку суму отримали російські офіцери - в "АТЕШ" не розкрили.

Місцезнаходження штабу Чорноморського флоту РФ в окупованому Севастополі, по якому вдарила Україна, повідомили самі російські офіцери в обмін за фінансову винагороду.

Про це інформує Kyiv Post, посилаючись на партизанський рух у Криму "АТЕШ".

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"Самі по собі затримки виплат не змушують військові збройні сили Російської Федерації йти проти російської влади", - сказав речник партизанської групи.

Він додав, що ті, хто їм допомагає, також вірять, що їхня країна "веде злочинну війну і що їй потрібно зупинитися".

"Однак фінансова винагорода лише допомагає їм визначитися з бажанням співпрацювати з нашим рухом, вона служить додатковим стимулом", – підкреслив речник.

Яку суму отримали російські офіцери - в "АТЕШ" не розкрили, але сказали, що їх достатньо, щоб покрити ризики для офіцерів та їхніх сімей.

Нагадаємо, Україна офіційно підтвердила, що внаслідок удару по штабу у Севастополі загинув командувач Чорноморського флоту РФ адмірал Віктор Соколов. За даними Defense Express, Росія вперше з 1904 року втратила командувача флотом.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Знімки з космосу! Наслідки ударів по штабу Чорноморського флоту РФ у Севастополі.

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