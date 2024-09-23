Удар по складу у Торопці: на який проміжок часу знищено боєприпасів армії РФ

Внаслідок удару по складу у Торопці армія РФ втратила боєприпасів на 2-4 місяці війни. Це значно знизить інтенсивність використання озброєнь.

Про це написав голова ЦПД РНБО Андрій Коваленко.

"Знищений склад росіян в Торопці – це від 2 до 4 місяців війни по боєприпасах. Стратегічні склади існують для накопичення ресурсів на тривалу війну. Його знищення не означає, що війна припиниться зараз, але це позбавляє російську воєнну логістику можливостей продовжити її довше, а також місцями знизить інтенсивність використання озброєнь. Дуже важливий успіх", – зазначив він.

Нагадаємо, росіяни заявили про атаку безпілотниками у місті Торопець Тверської області. Під ударом опинився 107-й арсенал Головного ракетно-артилерійського управління Міноборони РФ. Почалася детонація боєприпасів і вибухи були такими потужними, що сейсмічні датчики зафіксували підземні поштовхи (землетруси).

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