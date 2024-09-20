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Удар по складу у Торопці: з'явилися супутникові фото, що демонструють наслідки атаки ЗСУ

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Удар по складу у Торопці: з'явилися супутникові фото, що демонструють наслідки атаки ЗСУ

Супутникові фото складу у Торопці РФ, що демонструють наслідки атаки ЗСУ

По об'єкту відпрацювали на усі 100%.

Оприлюднено якісні супутникові знімки 107-го арсеналу ГРАУ у Торопці Тверської області РФ. Внаслідок успішної атаки ЗСУ складу з озброєнням більше немає.

Кадри оприлюднив MT Anderson.

На зображеннях чітко продемонстровано наслідки успішної атаки дронами ЗСУ 18 вересня. Можна побачити склади, точніше те, що від них залишилося.

Раніше військовий експерт Олег Жданов припустив, чим ЗСУ атакували об'єкт. Так, наразі достеменно невідомо, якими засобами ураження було завдано ударів, але, ймовірно, ЗСУ могли атакувати склад ракетою вітчизняного виробництва, про що свідчить характерний звук на відеозаписах очевидців. Крім того, працювало чимало дронів.

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