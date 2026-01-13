ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Укрaїнa
225
1 хв

Удар по сортувальному центру "Нової пошти" у Харкові: четверо співробітників загинули, шестеро поранені

Ворог вдарив по Харківському сортувальному центру НП трьома балістичними ракетами.

Автор публікації
Фото автора: Світлана Несчетна Світлана Несчетна
Удар по Харківському сортувальному центру Нової пошти

Удар по Харківському сортувальному центру Нової пошти / © Нова пошта

У ніч проти вівторка, 13 січня, країна-агресорка Росія здійснила черговий акт тероризму та воєнний злочин. Трьома балістичними ракетами вдарили по Харківському сортувальному центру «Нової пошти».

Четверо співробітників загинули, ще шестеро зазнали поранень. Про це повідомив співвласник «Нової пошти» Володимир Поперешнюк у Facebook.

«Ми відновимо всі матеріальні втрати, все відбудуємо та компенсуємо, але, на жаль, людські життя повернути вже неможливо. Підтримуємо всіх постраждалих, надаємо необхідну медичну, психологічну та матеріальну допомогу. Глибоко співчуваю рідним та близьким загиблих», — написав Поперешнюк.

Раніше повідомлялось, що Росія вдарила по терміналу «Нової пошти» та по дитячому санаторію у Харкові.

