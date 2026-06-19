Удар по Starlink: план ЄС може залишити Україну без критичного зв’язку

Starlink / © Getty Images

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Компанія американського мільярдера Ілона Маска SpaceX заявила, що нові ініціативи Євросоюзу можуть спровокувати проблеми з роботою супутникового Інтернету Starlink. Під загрозою опинився критично важливий для ЗСУ та екстрених служб зв’язок в Україні.

Про це пише Financial Times.

У документі, який був переданий європейським посадовцям і з яким ознайомилося видання, компанія SpaceX заявила:

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«Ця пропозиція створює значну ймовірність того, що європейці залишаться без супутникових сервісів direct-to-device (пряме підключення пристроїв до супутників), або що нові європейські оператори створять глобальні проблеми з перешкодами, зокрема для екстрених служб, таких як ті, що працюють в Україні«.

У травні Євросоюз виступив з ініціативою зарезервувати частину спектра для європейських операторів, що дозволяє смартфонам напряму з’єднуватися із супутниками. Такий крок фактично обмежує доступ до цих частот для американських і китайських компаній.

На цей момент діапазон частот 2 ГГц використовують дві американські компанії — Viasat та EchoStar.

У SpaceX наголосили, що запропонований ЄС підхід ставить у пріоритет «країну реєстрації оператора вище за економічні, технічні та регуляторні реалії».

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Після оголошення цієї ініціативи головна посадовиця ЄС з питань технологій Генна Вірккунен стала на захист переваг для європейських компаній. Вона зазначила, що блок прагне «посилити наші європейські можливості в цьому секторі», водночас залишаючись відкритим для міжнародних гравців в інших частинах спектра.

Інші учасники переговорного процесу стверджують, що частина чиновників ЄС свідомо прагнула обмежити платформу Starlink.

Європейська ініціатива з’явилася після сигналів із Вашингтона.

Ще у березні Федеральна комісія зі зв’язку США (FCC) попередила, що готова вдатися до заходів у відповідь, якщо Євросоюз надаватиме перевагу європейським супутниковим операторам замість таких рішень, як Starlink.

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«Ми занепокоєні деякими розмовами про європейський супутниковий суверенітет. Якщо Європа піде цим шляхом, тоді, як ви розумієте, ми будемо змушені вжити відповідних дзеркальних заходів», — заявив тоді очільник FCC Брендан Карр.

Пропозиція Єврокомісії ще має пройти погодження з державами-членами ЄС та Європарламентом.

Наближена до SpaceX особа повідомила, що компанія все ще розраховує вплинути на подальший перебіг дискусії, зважаючи на занепокоєння, які вже висловили як представники бізнесу, так і кілька європейських урядів.

До слова, раніше у червні польський політик Кшиштоф Босак закликав блокувати вступ України до ЄС через присвоєння одному з підрозділів ЗСУ імені «Героїв УПА». Він вимагав від Києва припинити «культ злочинців» і дозволити ексгумацію жертв Волинської трагедії. Для посилення тиску лідер «Конфедерації» також запропонував припинити оплату послуг Starlink для української армії та відмовитися від спільного фінансування допомоги Україні.

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