Удар по суднобудівному заводу у Керчі: міноборони РФ визнало, що пошкоджений корабель

У Міноборони Росії заявили, що ЗСУ 4 листопада завдали удару 15 крилатими ракетами по суднобудівному заводу ім. Бутоми у Керчі. Внаслідок обстрілу пошкоджено один корабель.

Про це повідомляє російське пропагандистське видання "РИА Новости".

"Внаслідок попадання крилатої ракети противника зазнав пошкодження корабель, що перебував на заводі", – визнали в оборонному відомстві держави-агресорки.

ЗСУ вдалося обійти російську ППО

Свіжу "бавовну" у Керчі прокоментував авіаційний експерт Валерій Романенко. Для того, щоб вразити об'єкт противника, були застосовані спеціальні тактичні прийоми.

"Я думаю, що це була якась комбінована операція. В цьому випадку вдалося подолати російську протиповітряну оборону кількома методами... Застосована така траєкторія з обходом російських комплексів протиповітряної оборони, тут два варіанти", – сказав Романенко.

При цьому він підкреслив, що поки не час оголошувати, як вдалося це зробити.

Нагадаємо, 4 листопада ЗСУ вдарили по суднобудівному заводу у Керчі, на якому перебував один із найсучасніших кораблів Чорноморського флоту РФ – носій крилатих ракет "Калібр". У Повітряних силах зазначають, що, ймовірно, наші бійці працювали ракетами SCALP.

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