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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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Удар по Сумах: 13-річний хлопчик вистрибнув у вікно палаючого автобусу і врятував життя іншим

13-річний Кирило вистрибнув у вікно, розблокував двері, які були заблоковані, і допоміг вийти людям з охопленого вогнем автобусу.

Автор публікації
Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
Удар по Сумах

Удар по Сумах / © Telegram начальника Сумської МВА Сергія Кривошеєнка

Під час ракетного удару по Сумах 13-річний хлопчик вистрибнув у вікно палаючого автобусу і врятував життя іншим пасажирам.

Про це розповів в.о. мера Сум Артем Кобзар в ефірі телемарафону.

«Коли прилетіла ворожа ракета, було влучання в автобус осколками, який загорівся. Один із вихованців ДЮСШ, 13-річний хлопчик вистрибнув у вікно, розблокував двері, які були заблоковані, і допоміг вийти людям з охопленого вогнем транспорту. Прізвище хлопця — Ілляшенко», — розповів Кобзар.

За його словами, сам підліток також був поранений — в голову трьома осколками. Один осколок лікарі витягнули, а два залишилися в тілі.

Як додає «Кордон.Медіа», 13-річного героя звуть Кирило Ілляшенко. В автобусі він був разом з мамою.

Мама хлопчика розповіла, що Кирила ще будуть обстежувати медики. У неї самої обличчя посічене склом, але загрози здоров’я немає.

«Кирило навчається у 8 класі Сумської школи №4, а також він вихованець ДЮСШ „Факел“, де займається вільною боротьбою», — зазначили у виданні.

Раніше ми писали, що під час ракетного удару по Сумах сьогодні, 13 квітня, загинув водій тролейбуса і більшість пасажирів.

Нагадаємо, що за оновленими даними, в результаті ракетного удару РФ по Сумах загинули 34 людини, з них 2 дитини. Постраждало 117 осіб, з них 15 дітей.

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