Удар по Сумах: російський дрон влучив у житловий будинок — перші деталі

Росія атакувала Суми ударними БпЛА: є влучання у житловий будинок.

Дмитро Гулійчук
Удар по Сумах 10 квітня

У п’ятницю, 10 квітня, російські безпілотники атакували місто Суми.

Про це повідомив голова Сумської ОВА Олег Григоров.

«Сумська громада під атакою російських БпЛА. Один безпілотник влучив у житловий будинок у Ковпаківському районі Сум. Є загоряння», — написав він у Telegram.

Інформація щодо постраждалих уточнюється. Григоров попередив, що є загроза повторних ударів.

Пізніше Григоров уточнив, що одна жінка звернулася по допомогу зі стресовою реакцією. Її оглядають медики.

На момент публікації новини поранених немає. Пошкоджені житлові будинки.

Нагадаємо, що зранку 10 квітня російські військові вдарили по п’ятиповерхівці в центрі Конотопа на Сумщині.

Наступна публікація

