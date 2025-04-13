Буданов назвав виконавців воєнного злочину у Сумах

Наслідки атаки РФ на Суми / © скриншот з відео

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Росія здійснила черговий воєнний злочин, атакувавши центр Сум у святковий недільний ранок 13 квітня, коли віряни святкували Вербну неділю.

Про це повідомив начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України генерал-лейтенант Кирил Буданов.

Під час ворожої атаки загинули та постраждали мирні мешканці, які йшли або поверталися з церковних богослужінь.

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За оперативними даними, два балістичні удари по місту були завдані ракетами типу “Іскандер-М” / KN-23, випущеними із території Воронезької (н.п. Ліскі) та Курської (н.п. Лєженькі) областей росії.

Удар завдали розрахунки 112-ї та 448-ї ракетних бригад збройних сил країни-агресора.

“Це — ще один доказ безбожності та цинічного терору з боку москви”, – заявил він.

Ми маємо спільну справу — домогтись справедливості для кожної жертви і зробити все, щоб жоден виконавець і командир не уникнув відплати”, — наголошують українські посадовці.

Нагадаємо, через російський ракетний удар у Сумах станом на 13 квітня 14:10 відомо про 32 загиблих.