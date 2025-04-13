ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
2121
Час на прочитання
1 хв

Буданов назвав виконавців воєнного злочину у Сумах

Українська сторона закликає міжнародну спільноту надати необхідну допомогу та притягнути російських військових злочинців до відповідальності.

Автор публікації
Фото автора: Дар’я Щербак Дар’я Щербак
Наслідки атаки РФ на Суми

Наслідки атаки РФ на Суми / © скриншот з відео

Росія здійснила черговий воєнний злочин, атакувавши центр Сум у святковий недільний ранок 13 квітня, коли віряни святкували Вербну неділю.

Про це повідомив начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України генерал-лейтенант Кирил Буданов.

Під час ворожої атаки загинули та постраждали мирні мешканці, які йшли або поверталися з церковних богослужінь.

За оперативними даними, два балістичні удари по місту були завдані ракетами типу “Іскандер-М” / KN-23, випущеними із території Воронезької (н.п. Ліскі) та Курської (н.п. Лєженькі) областей росії.

Удар завдали розрахунки 112-ї та 448-ї ракетних бригад збройних сил країни-агресора.

“Це — ще один доказ безбожності та цинічного терору з боку москви”, – заявил він.

Ми маємо спільну справу — домогтись справедливості для кожної жертви і зробити все, щоб жоден виконавець і командир не уникнув відплати”, — наголошують українські посадовці.

Нагадаємо, через російський ракетний удар у Сумах станом на 13 квітня 14:10 відомо про 32 загиблих.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie