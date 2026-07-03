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Удар по Сумщині: загинули чотири людини, серед них — однорічна дівчинка з мамою
Росіяни влучили дронами по багатоквартирному будинку, в результаті чого виникла масштабна пожежа.
У Роменській громаді Сумської області внаслідок російської атаки БпЛА вночі у п’ятницю, 3 липня, загинули чотири людини, серед яких — маленька дитина з матір’ю.
Про це повідомив очільник Сумської ОВА Олег Григоров.
За його даними, окупанти влучили дронами по багатоквартирному будинку, в результаті чого виникла масштабна пожежа.
«Загинули двоє жінок 39 і 26 років, чоловік 76 років і дівчинка віком 1,8 року. Російський удар забрав життя дитини разом із мамою», — уточнив Григоров.
Ще троє чоловіків дістали поранення.
Нагадаємо, РФ завдала чотирьох ударів керованими авіабомбами по об’єкту цивільної інфраструктури в Сумській громаді. За попередніми даними, 11 людей отримали поранення.