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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
288
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Удар по Сумщині: загинули чотири людини, серед них — однорічна дівчинка з мамою

Росіяни влучили дронами по багатоквартирному будинку, в результаті чого виникла масштабна пожежа.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
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РФ вдарила по Сумщині

РФ вдарила по Сумщині / © ДСНС

У Роменській громаді Сумської області внаслідок російської атаки БпЛА вночі у п’ятницю, 3 липня, загинули чотири людини, серед яких — маленька дитина з матір’ю.

Про це повідомив очільник Сумської ОВА Олег Григоров.

За його даними, окупанти влучили дронами по багатоквартирному будинку, в результаті чого виникла масштабна пожежа.

«Загинули двоє жінок 39 і 26 років, чоловік 76 років і дівчинка віком 1,8 року. Російський удар забрав життя дитини разом із мамою», — уточнив Григоров.

Ще троє чоловіків дістали поранення.

Нагадаємо, РФ завдала чотирьох ударів керованими авіабомбами по об’єкту цивільної інфраструктури в Сумській громаді. За попередніми даними, 11 людей отримали поранення.

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Дата публікації
Кількість переглядів
288
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