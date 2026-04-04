Удар по танках РФ: СБУ паралізувала ключовий комбінат для виробництва найновіших Т90М "Прорив"

Наслідки атаки дронів СБУ

Співробітники Головного управління СБУ в Донецькій та Луганській областях разом із бійцями 1-го окремого центру Сил безпілотних систем ЗСУ здійснили успішну операцію на тимчасово окупованій території. Ціллю став Алчевський металургійний комбінат — один із ключових промислових гігантів, що працює на потреби військово-промислового комплексу РФ.

Про це повідомдяє пресцентр СБУ.

Удар по логістиці «Уралвагонзаводу»

Вибір цілі не був випадковим. Продукція Алчевського комбінату є критично важливою для російського оборонпрому. Метал із цього підприємства постачається безпосередньо на «Уралвагонзавод» — головний російський завод, де виготовляють сучасні танки Т-90М «Прорив» та самохідні гаубиці «Мста-С».

Зупинка комбінату фактично означає розрив ланцюга постачання сировини для виробництва нової важкої техніки окупантів.

Робота дронів Fire Point

Для атаки були використані дрони FP-2 вітчизняної компанії Fire Point. Після ретельної ідентифікації найбільш вразливих вузлів підприємства, безпілотники уразили: доменні печі, ключові виробничі цехи, дистиляційні колони, газопроводи та електропідстанції.

«Через завдані ушкодження комбінат повністю зупинив роботу. Це вже другий успішний удар по цьому об’єкту за останній місяць», — зазначають у спецслужбі.

Системне нищення ВПК ворога

У СБУ наголошують, що подібні операції є частиною стратегії із системного скорочення спроможностей ворога. Позбавлення агресора ресурсів для виробництва зброї — це прямий внесок у послаблення окупаційних угруповань на фронті.

Спецслужби обіцяють і надалі «відмінусовувати» промислові потужності, що працюють на російську армію.

Нагадаємо, днями Ленінградська область у Росії опинилася під атакою невідомих дронів, з вечора їх нарахували понад два десятки — які вдалося збити. Також безпілотники прямували на Москву.