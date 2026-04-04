Удар по танках РФ: СБУ паралізувала ключовий комбінат для виробництва найновіших Т90М "Прорив"
Служба безпеки України спільно із Силами безпілотних систем паралізували роботу стратегічного підприємства, яке забезпечувало бронею російське танкове виробництво.
Співробітники Головного управління СБУ в Донецькій та Луганській областях разом із бійцями 1-го окремого центру Сил безпілотних систем ЗСУ здійснили успішну операцію на тимчасово окупованій території. Ціллю став Алчевський металургійний комбінат — один із ключових промислових гігантів, що працює на потреби військово-промислового комплексу РФ.
Про це повідомдяє пресцентр СБУ.
Удар по логістиці «Уралвагонзаводу»
Вибір цілі не був випадковим. Продукція Алчевського комбінату є критично важливою для російського оборонпрому. Метал із цього підприємства постачається безпосередньо на «Уралвагонзавод» — головний російський завод, де виготовляють сучасні танки Т-90М «Прорив» та самохідні гаубиці «Мста-С».
Зупинка комбінату фактично означає розрив ланцюга постачання сировини для виробництва нової важкої техніки окупантів.
Робота дронів Fire Point
Для атаки були використані дрони FP-2 вітчизняної компанії Fire Point. Після ретельної ідентифікації найбільш вразливих вузлів підприємства, безпілотники уразили: доменні печі, ключові виробничі цехи, дистиляційні колони, газопроводи та електропідстанції.
«Через завдані ушкодження комбінат повністю зупинив роботу. Це вже другий успішний удар по цьому об’єкту за останній місяць», — зазначають у спецслужбі.
Системне нищення ВПК ворога
У СБУ наголошують, що подібні операції є частиною стратегії із системного скорочення спроможностей ворога. Позбавлення агресора ресурсів для виробництва зброї — це прямий внесок у послаблення окупаційних угруповань на фронті.
Спецслужби обіцяють і надалі «відмінусовувати» промислові потужності, що працюють на російську армію.
Нагадаємо, днями Ленінградська область у Росії опинилася під атакою невідомих дронів, з вечора їх нарахували понад два десятки — які вдалося збити. Також безпілотники прямували на Москву.