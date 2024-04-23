Удар по телевежі в Харкові: в ОВА розповіли, навіщо Росія вгатила по ній

Харків'яни залишились без цифрового телебачення після ракетного удару РФ по телевежі.

У частині Харківської області досі відсутнє цифрове телебачення. Йдеться про зону дії передавачів, які знаходились на Харківській телевежі, по якій російські сили влучили ракетою вдень 22 квітня.

Про це розповів Іван Сокол, директор департаменту цивільного захисту Харківської ОВА в ефірі "Радіо Свобода" .

"Цифрове телебачення по Харкову в зоні дії передавача та у найближчих населених пунктах зараз відсутнє. Фахівці проводять аналіз та розбирають техніку, яка пошкоджена, для того, щоб зробити остаточні висновки про збитки, які були нанесені цим ударом. Фахівці намагаються розібратися з результатом обстрілу", – сказав Сокол.

Момент знищення харківської телевежі / Фото: Фото з соціальних мереж

Він припускає, що відновити телевежу буде можливо лише після завершення бойових дій. Втім, після розбору пошкодженої апаратури, фахівці оцінять можливість відбудови телевежі.

"Якщо брати до уваги спосіб, яким вона (телевежа – ред.) була збудована, то її відновлення можливе після завершення бойових дій", – зазначив представник ОВА.

На запитання, чи було це випадкове влучання ракетою чи прицільний удар по телевежі, Сокол висловив думку, що це була спроба залякати жителів міста.

"На мою особисту думку, це було залякування населення міста Харкова та найближчих населених пунктів. Уявіть собі, серед білого дня о 16:40 був нанесений ракетний удар по вежі, яка є найвищим об’єктом у місті Харкові. Звісно, це трохи схвилювало людей", - сказав Сокол.

Нагадаємо, напередодні вдень, 22 квітня, російські окупанти завдали ракетного удару по телевежі в Харкові. Загарбники влучили в об'єкт ракетою Х-59. Повітряні сили ЗСУ зауважують, що навряд чи атака ворога була випадковою.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Російська ракета зламала телевежу в Харкові!

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