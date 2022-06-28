Удар по ТРЦ у Кременчуку, де загинули десятки людей, можуть розглядати у Гаазі - Венедіктова

Удар по ТРЦ у Кременчуку, де загинули десятки людей, можуть розглядати у Гаазі - Венедіктова

Генеральна прокурорка Ірина Венедіктова заявила, що злочин росіян, які завдали удару по ТРЦ у Кременчуку, можуть розглядати у Міжнародному кримінальному суді в Гаазі.

За її словами, для цього необхідно документувати цю справу за стандартами міжнародного гуманітарного права.

Про це Венедіктова сказала 28 червня в ефірі телемарафону.

"Приїхали (міжнародні – ред.) експерти, які вже працюють у нас. У них є досвід роботи з нашими слідчими, оперативниками. І те, про що я говорила правоохоронцям, – що нам треба відразу брати стандарт міжнародного гуманітарного права. Це складно, ми до цього не звикли, хоча в нас війна 8 років. Але цей стандарт треба брати і його вже тримати, тому що, можливо, ця справа буде справою, яка буде розглядатися у Гаазі", - сказала Генпрокурорка.

За словами Венедіктової, наразі ніхто не знає, якою потім буде стратегія розслідування, тому треба відразу збирати докази таким чином, щоб вони "були належні у будь-якому суді".

Генпрокурорка каже, що у цій справі важливо зважати на два аспекти: перший – притягнення до відповідальності російських злочинців і другий – притягнення тих людей, які допустили халатність чи службову недбалість. Вочевидь, йдеться про бізнеси, які не припинили роботу під час повітряної тривоги.

Венедіктова заявила, що після розслідування справи працівників торгового центру, які знехтували заходами безпеки людей під час повітряної тривоги, притягнуть до відповідальності.

"Якщо дійсно там були такі порушення, які б змогли б превентивно зберегти життя і цього не відбулося, звичайно, буде притягнення до відповідальності", – розповіла Ірина Венедіктова.

Нагадаємо, ТРЦ "Амстор" у Кременчуці, де загинули десятки людей від російської ракети, як виявилось, від 23 червня повністю не зачинявся під час повітряних тривог.

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