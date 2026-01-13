Удар по трьох областях: експерт попередив про нову небезпечну стратегію РФ в енергетиці

РФ змінила план знищення української енергосистеми

РФ відмовилася від спроб спричинити загальнонаціональний блекаут і перейшла до нової стратегії «регіонального виснаження», вибравши собі за жертви декілька окремих регіонів.

Таку думку висловив директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко на Radio NV.

За його словами, росіяни намагалися досить тривалий час добитися саме національного блекауту, атакували національну енергосистему загалом. Проте зрозуміли, що це не працює, тому перейшли до сценарію «відокремлюємо лівий берег від правого та намагаємося ізолювати атомні станції».

«Якщо пам’ятаєте, кілька місяців переважно атаки були саме в такому профілі. Здається, вони зрозуміли, що й тут не вистачає у них потужності, вони не можуть досягнути того ефекту, якого хочуть. І тоді вони вигадали нову тактику, і ця тактика складається з двох елементів», — каже Харченко.

По-перше, РФ намагається знищити абсолютно будь-яку інфраструктуру в смузі десь до 100 кілометрів від лінії фронту та кордону, де атакується абсолютно все.

«Підстанції 110, котельні, підстанції 35 кіловольт, навіть фактично досить маленькі. Вони просто до чого можуть дотягнутися, а потім б’ють», — зазначає експерт.

А друга частина нової тактики — це максимально масовані удари по окремих енергодефіцитних регіонах.

На думку експерта, наразі РФ вирішила зосередити удари на таких трьох регіонах:

Київ і Київщина,

Одещина,

Дніпропетровщина.

«Це Київщина, яка насправді пережила вже три такі хвилі. Це Одещина, яка так само перенесла дві великі хвилі, і це Дніпровщина, по якій перша велика хвиля пройшла і кілька менших теж відбулося. Тут три регіони, на яких зараз сконцентрувалися росіяни, намагаючись максимально вибити інфраструктуру в цих регіонах. Вони знають, що це енергодефіцитні регіони, вони сфокусувалися на тому, щоб всередині регіонів, там де була генерація, її знищитиі водночас максимально обмежити здатність цих регіонів отримати електрику ззовні. Це стосується і Києва, це стосується і Кривого Рогу, Дніпра, це стосується Одеси», — каже експерт з енергетики.

На думку Харченка, в національному масштабі росіяни блекауту не добилися і, схоже, вже й не намагаються.

«Але на регіональному рівні через високу концентрацію ударів, коли по 15 ракет спрямовуються на кожен важливий об’єкт, їм вдається пробити», — підсумував він.

