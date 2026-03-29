Удар по Україні: РФ випустила сотні дронів — і це ще не все
ППО збила 380 ворожих безпілотників, атака триває.
У ніч проти 29 березня противник атакував Україну аеробалістичною ракетою «Кинджал» та 442 ударними БпЛА.
Про це повідомили у Повітряних силах України.
За попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 380 ворожих БпЛА типу «Shahed», «Гербера», «Італмас» та дронів інших типів.
«Зафіксовано влучання 16 ударних БпЛА на 7 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 14 локаціях. Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА», — додали у відомстві.
Повітряна атака 29 березня — останні новини
У Конотопі Сумської області російські війська завдали удару по цивільній інфраструктурі та житловому сектору міста.
Уночі росіяни атакували Хмельницьку область. В області працювали сили протиповітряної оборони — є збиття. Внаслідок атаки були перебої з електропостачанням.
У Воскресенській громаді Миколаївського району унаслідок атаки та падіння уламків БпЛА на території громадського місця відпочинку постраждали десятеро осіб — дві жінки віком 40 та 18 років, пʼять дівчат та троє хлопців віком від 10 до 16 років.