Атака по Україні, яка розпочалася ще вночі, триває / © Associated Press

У ніч проти 29 березня противник атакував Україну аеробалістичною ракетою «Кинджал» та 442 ударними БпЛА.

Про це повідомили у Повітряних силах України.

За попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 380 ворожих БпЛА типу «Shahed», «Гербера», «Італмас» та дронів інших типів.

«Зафіксовано влучання 16 ударних БпЛА на 7 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 14 локаціях. Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА», — додали у відомстві.

Повітряна атака 29 березня — останні новини

У Конотопі Сумської області російські війська завдали удару по цивільній інфраструктурі та житловому сектору міста.

Уночі росіяни атакували Хмельницьку область. В області працювали сили протиповітряної оборони — є збиття. Внаслідок атаки були перебої з електропостачанням.

У Воскресенській громаді Миколаївського району унаслідок атаки та падіння уламків БпЛА на території громадського місця відпочинку постраждали десятеро осіб — дві жінки віком 40 та 18 років, пʼять дівчат та троє хлопців віком від 10 до 16 років.