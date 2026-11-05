- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 170
- Час на прочитання
- 2 хв
Удари бомбами по укриттю в Комишувасі: кількість загиблих зростає, а десятки людей ще шукають — моторошні цифри
Вже четверту добу тривають пошуково-рятувальні роботи на місці російського удару по укритті в селищі Комишуваха.
Армія РФ скинула керовані авіабомби на Комишуваху в Запорізькій області. Кілька боєприпасів влучили в гуманітарний хаб, який місцеві жителі використовували як укриття. Кількість жертв перевалила за 40 осіб.
Про це повідомили у пресслужбі Національної поліції.
Пошуково-рятувальні роботи тривають четверту добу. За даними правоохоронців, під завалами ще можуть перебувати 33 людини.
«Станом на зараз з-під завалів деблоковано 42 загиблих людини. Триває ідентифікація невпізнаних тіл», — наголосили у повідомленні.
У ДСНС додали, що кожен етап робіт на місці руйнувань «потребує особливої обережності та злагоджених дій». До пошукової операції залучені рятувальники, фахівці гірничорятувального загону і кінологічні розрахунки.
Удар по Комишувасі — що відомо
2 листопада війська РФ скинули на Комишуваху дев’ять авіабомб. Спочатку під удар потрапили люди, які прийшли отримати гуманітарну допомогу. Згодом окупанти завдали повторного удару, коли на місці «прильотів» працювали рятувальники.
Т.в.о очільника ОВА Михайло Семікін уточнив, що росіяни здійснили прицільну комбіновану атаку. Спочатку застосували керовані авіабомби ФАБ-500, а згодом на підземне укриття скинули — потужніші ФАБ-3000 — тритонну авіабомбу, яка містить майже півтори тонни вибухівки.