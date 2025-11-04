Удар по військових під час шикування на Дніпропетровщині: у Раді відреагували

Ракетний удар

Реклама

Шикування військових під час дії режиму воєнного стану, що призводять до загибелі людей внаслідок ударів РФ, суперечить наказам вищого військового командування. Відповідальні мають бути покарані.

Про це в ефірі «Еспресо» сказав член комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський.

«Треба враховувати швидкість балістичних ракет, які до будь-якої точки України долітають за лічені хвилини. Тому питання не в тому, що заборонено шикувати особовий склад безпосередньо біля лінії бойового зіткнення або лінії фронту. А взагалі по всіх об’єктах, де розташовані наші військові, будь-які шикування є неприпустимим», — наголосив він.

Реклама

На це спрямовані низка наказів, додає Веніславський: головнокомандувача Збройних Сил України Олександра Сирського, які були видані після низки ворожих ударів по полігонах.

«На превеликий жаль, завжди є людський чинник. За юридичною термінологією — це ексцес виконавця, конкретного командира. Можливо, він зі злочинною самовпевненістю думає, що подібні нещасні випадки і трагічні ситуації саме з його підрозділом не трапляться. Тому дозволяє собі ухвалювати такі рішення», — наголосив Веніславський.

Нардеп вважає, що має бути жорстка відповідальність і суворе покарання тих, хто нехтує такими наказами головнокомандувача ЗСУ в умовах режиму воєнного стану і це призводить до загибелі людей.

«Тоді це буде стримуючим чинником для інших, щоб не допускати таких порушень, не виконуючи вимог військового керівництва країни», — наголосив Веніславський.

Реклама

Як зазначалося, армія РФ 1 листопада обстріляла громади Дніпропетровської області. Попередньо, загинули військові. Правоохоронці розпочали розслідувати трагічний інцидент.

Встановили, що окупанти вдарили по українських військових, коли ті вишикувалися на плацу для нагородження. Через цю атаку загинув 43-річний військовий Володимир Святненко з позивним «Знахар» — брат журналіста ТСН Дмитра Святненка.

У командуванні відреагували на удар та підтвердили жертви серед військових.

«Командування 30-го корпусу морської піхоти висловлює щирі співчуття родинам загиблих. Наразі у військовій частині правоохоронні органи проводять слідчі дії з метою з’ясування всіх обставин події. Також певні посадові особи відсторонені від займаних посад», — зазначили в командуванні.