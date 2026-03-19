Удар по Волині: понад 30 тисяч абонентів залишилися без світла після атаки “Шахедів”
На Волині внаслідок атаки російських дронів-камікадзе типу Shahed пошкоджено об’єкт критичної інфраструктури — без електропостачання залишилися понад 30 тисяч абонентів.
Про це заявив т.в.о. голови Волинської обласної державної адміністрації Роман Романюк у повідомленні у соцмережах.
За інформацією, на місці вже працюють усі відповідні служби, які займаються ліквідацією наслідків атаки та відновленням електропостачання.
Ситуація залишається під контролем, однак масштаби знеструмлення свідчать про серйозний вплив удару на енергетичну інфраструктуру регіону.
Нагадаємо, що раніше "Шахед" атакував Головне управління СБУ у Львівській області — що відомо про наслідки