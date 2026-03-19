Удар по Волині: понад 30 тисяч абонентів залишилися без світла після атаки “Шахедів”

На Волині внаслідок атаки російських БпЛА типу Shahed постраждав об’єкт критичної інфраструктури, що спричинило масштабне знеструмлення.

Про це заявив т.в.о. голови Волинської обласної державної адміністрації Роман Романюк у повідомленні у соцмережах.

Найбільш тривожний наслідок — без електропостачання залишилися понад 30 тисяч абонентів в одному з районів області.

За інформацією, на місці вже працюють усі відповідні служби, які займаються ліквідацією наслідків атаки та відновленням електропостачання.

Ситуація залишається під контролем, однак масштаби знеструмлення свідчать про серйозний вплив удару на енергетичну інфраструктуру регіону.

Нагадаємо, що раніше "Шахед" атакував Головне управління СБУ у Львівській області — що відомо про наслідки