- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 713
- Час на прочитання
- 1 хв
Удар по виправній колонії на Запоріжжі: Пєсков кинув чергову порцію брехні
Пєсков нахабно взявся стверджувати, що Росія нібито не б’є по цивільній інфраструктурі.
Вночі проти 29 липня російські війська скинули чотири КАБи на виправну колонію у Запорізькій області. Втім, у Кремлі це цинічно і нахабно відкидають.
Про це заявив прессекретар Кремля Дмитро Пєсков.
У традиційній кремлівській манері Пєсков нахабно взявся стверджувати, що Росія нібито не атакувала виправну колонію у Запорізькій області. Бо, з його слів, “російська армія не завдає ударів по цивільних цілях”, а лише “по військовій та привоєнній інфраструктурі".
Нагадаємо, вночі проти 29 липня РФ вдарила по виправній колонії на Запоріжжі. Окупанти скинули чотири КАБи по території Біленьківської виправної колонії №99. Через “приліт” зруйновано їдальню, карантинна дільницю та адміністративну будівлю.
Внаслідок удару по виправній колонії 17 людей загинули, 42 отримали поранення, а 40 - отримали тілесні ушкодження. Окрім того, один співробітник установи отримав незначні поранення.