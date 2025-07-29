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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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Удар по виправній колонії на Запоріжжі: Пєсков кинув чергову порцію брехні

Пєсков нахабно взявся стверджувати, що Росія нібито не б’є по цивільній інфраструктурі.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Атака на колонію в Запорізькій області.

Атака на колонію в Запорізькій області. / © Міністерство юстиції України

Вночі проти 29 липня російські війська скинули чотири КАБи на виправну колонію у Запорізькій області. Втім, у Кремлі це цинічно і нахабно відкидають.

Про це заявив прессекретар Кремля Дмитро Пєсков.

У традиційній кремлівській манері Пєсков нахабно взявся стверджувати, що Росія нібито не атакувала виправну колонію у Запорізькій області. Бо, з його слів, “російська армія не завдає ударів по цивільних цілях”, а лише “по військовій та привоєнній інфраструктурі".

Нагадаємо, вночі проти 29 липня РФ вдарила по виправній колонії на Запоріжжі. Окупанти скинули чотири КАБи по території Біленьківської виправної колонії №99. Через “приліт” зруйновано їдальню, карантинна дільницю та адміністративну будівлю.

Внаслідок удару по виправній колонії 17 людей загинули, 42 отримали поранення, а 40 - отримали тілесні ушкодження. Окрім того, один співробітник установи отримав незначні поранення.

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