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Удар по виправній колонії на Запоріжжі: з'явилися нові деталі (фото, відео)
Армія РФ завдала авіаудару по території Біленьківської виправної колонії №99.
Вночі російські війська завдали удару по виправній колонії на Запоріжжі. Внаслідок обстрілу 17 людей загинули, 42 отримали поранення, а 40 - отримали тілесні ушкодження.
Про це повідомили у Міністерстві юстиції України.
“Орієнтовно о 23:28 збройні сили РФ здійснили авіаційний удар по території Біленьківської виправної колонії за допомогою чотирьох керованих авіаційних бомб (КАБ)”, - повідомили в міністерстві.
Важкопоранених госпіталізували до лікарень. Окрім того, один співробітник установи отримав незначні поранення - осколкове ураження обличчя.
Зазначається, що армія РФ завдала авіаудару по території Біленьківської виправної колонії №99. Через “приліт” зруйновано їдальню, карантинна дільницю та адміністративну будівлю.
“До забезпечення порядку в установі залучено близько 50 співробітників охорони Державної кримінально-виконавчої служби. Постраждалим надано медичну допомогу, вони перебувають під наглядом у медичній частині, черговому підрозділі та інших відділеннях установи. Периметр установи не пошкоджено, загрози втечі немає”, - наголосили у Мін’юстиції.
Нагадаємо, цієї ночі РФ вдарила по виправній колонії на Запоріжжі. За інформацією ОВА, ворог вісім разів обстріляв Запорізький район, попередньо, ФАБами. Поцілив і по виправній колонії.
Внаслідок російського удару руйновані приміщення установи. Окрім того, пошкоджені приватні будинки, що розташовані поруч з установою.