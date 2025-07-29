Удар по виправній колонії на Запоріжжі: з'явилися нові деталі (фото, відео)

Атака на колонію на Запоріжжі. / © Міністерство юстиції

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Вночі російські війська завдали удару по виправній колонії на Запоріжжі. Внаслідок обстрілу 17 людей загинули, 42 отримали поранення, а 40 - отримали тілесні ушкодження.

Про це повідомили у Міністерстві юстиції України.

“Орієнтовно о 23:28 збройні сили РФ здійснили авіаційний удар по території Біленьківської виправної колонії за допомогою чотирьох керованих авіаційних бомб (КАБ)”, - повідомили в міністерстві.

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Важкопоранених госпіталізували до лікарень. Окрім того, один співробітник установи отримав незначні поранення - осколкове ураження обличчя.

Зазначається, що армія РФ завдала авіаудару по території Біленьківської виправної колонії №99. Через “приліт” зруйновано їдальню, карантинна дільницю та адміністративну будівлю.

“До забезпечення порядку в установі залучено близько 50 співробітників охорони Державної кримінально-виконавчої служби. Постраждалим надано медичну допомогу, вони перебувають під наглядом у медичній частині, черговому підрозділі та інших відділеннях установи. Периметр установи не пошкоджено, загрози втечі немає”, - наголосили у Мін’юстиції.

РФ вдарила по виправній колонії на Запоріжжі.

РФ вдарила по виправній колонії на Запоріжжі.

РФ вдарила по виправній колонії на Запоріжжі.

Нагадаємо, цієї ночі РФ вдарила по виправній колонії на Запоріжжі. За інформацією ОВА, ворог вісім разів обстріляв Запорізький район, попередньо, ФАБами. Поцілив і по виправній колонії.

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Внаслідок російського удару руйновані приміщення установи. Окрім того, пошкоджені приватні будинки, що розташовані поруч з установою.

Дата публікації 10:44, 29.07.25 Кількість переглядів 18 Армія РФ атакувала виправну колонію на Запоріжжі