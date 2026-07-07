ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
1103
Час на прочитання
1 хв

Удар по Вишневому: у Генштабі відповіли, чи мали склади зброї біля будинків

Об’єкт у Вишневому, де після російського обстрілу 6 липня сталася масштабна вторинна детонація, не має жодного стосунку до Збройних сил України та не підпорядковувався їм.

Автор публікації
Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
Коментарі
Удар по Вишневому

Удар по Вишневому / © ДСНС

Об’єкт, на якому сталися вибухи у Вишневому на Київщині, не належить та не підпорядковується Збройним силам України.

Про це заявив речник Генерального штабу ЗСУ Дмитро Лиховій у коментарі «Інтерфакс-Україна».

«Залишається чинним розпорядження головнокомандувача Збройних сил України, яким заборонено розміщення складів боєприпасів та інших подібних об’єктів поруч із цивільною забудовою та місцями перебування мирних жителів», — запевнив речник.

Удар по Вишневому: останні новини

Нагадаємо, що у Вишневому після нічної російської атаки детонація вибухових предметів на місці влучання тривала кілька годин. Мешканців закликали не виходити на вулицю, не відчиняти вікна та за можливості евакуювати дітей.

У Вишневому удар знищив майже 5 вулиць. У місті евакуювали майже 500 людей.

Внаслідок удару у Вишневому загинуло 8 людей і 29 зазнали поранень.

У The Wall Street Journal припустили, що вторинні вибухи можуть свідчити про детонацію боєприпасів, які зберігалися на складі.

Нардепка Мар’яна Безугла написала, що нібито у Вишневому росіяни влучили у склад боєприпасів. Проте майже одразу депутатка видалила цей пост у телеграм, який зберігся лише у «кешах».

Своєю чергою Володимир Зеленський доручив СБУ та розвідці терміново з’ясувати, що сталося у Вишневому.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
1103
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie