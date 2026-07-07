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Удар по Вишневому: у Генштабі відповіли, чи мали склади зброї біля будинків
Об’єкт у Вишневому, де після російського обстрілу 6 липня сталася масштабна вторинна детонація, не має жодного стосунку до Збройних сил України та не підпорядковувався їм.
Об’єкт, на якому сталися вибухи у Вишневому на Київщині, не належить та не підпорядковується Збройним силам України.
Про це заявив речник Генерального штабу ЗСУ Дмитро Лиховій у коментарі «Інтерфакс-Україна».
«Залишається чинним розпорядження головнокомандувача Збройних сил України, яким заборонено розміщення складів боєприпасів та інших подібних об’єктів поруч із цивільною забудовою та місцями перебування мирних жителів», — запевнив речник.
Удар по Вишневому: останні новини
Нагадаємо, що у Вишневому після нічної російської атаки детонація вибухових предметів на місці влучання тривала кілька годин. Мешканців закликали не виходити на вулицю, не відчиняти вікна та за можливості евакуювати дітей.
У Вишневому удар знищив майже 5 вулиць. У місті евакуювали майже 500 людей.
Внаслідок удару у Вишневому загинуло 8 людей і 29 зазнали поранень.
У The Wall Street Journal припустили, що вторинні вибухи можуть свідчити про детонацію боєприпасів, які зберігалися на складі.
Нардепка Мар’яна Безугла написала, що нібито у Вишневому росіяни влучили у склад боєприпасів. Проте майже одразу депутатка видалила цей пост у телеграм, який зберігся лише у «кешах».
Своєю чергою Володимир Зеленський доручив СБУ та розвідці терміново з’ясувати, що сталося у Вишневому.