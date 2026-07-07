Удар по Вишневому: у Генштабі відповіли, чи мали склади зброї біля будинків

Удар по Вишневому / © ДСНС

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Об’єкт, на якому сталися вибухи у Вишневому на Київщині, не належить та не підпорядковується Збройним силам України.

Про це заявив речник Генерального штабу ЗСУ Дмитро Лиховій у коментарі «Інтерфакс-Україна».

«Залишається чинним розпорядження головнокомандувача Збройних сил України, яким заборонено розміщення складів боєприпасів та інших подібних об’єктів поруч із цивільною забудовою та місцями перебування мирних жителів», — запевнив речник.

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Удар по Вишневому: останні новини

Нагадаємо, що у Вишневому після нічної російської атаки детонація вибухових предметів на місці влучання тривала кілька годин. Мешканців закликали не виходити на вулицю, не відчиняти вікна та за можливості евакуювати дітей.

У Вишневому удар знищив майже 5 вулиць. У місті евакуювали майже 500 людей.

Внаслідок удару у Вишневому загинуло 8 людей і 29 зазнали поранень.

У The Wall Street Journal припустили, що вторинні вибухи можуть свідчити про детонацію боєприпасів, які зберігалися на складі.

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Нардепка Мар’яна Безугла написала, що нібито у Вишневому росіяни влучили у склад боєприпасів. Проте майже одразу депутатка видалила цей пост у телеграм, який зберігся лише у «кешах».

Своєю чергою Володимир Зеленський доручив СБУ та розвідці терміново з’ясувати, що сталося у Вишневому.

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