Удар по виставці зброї під Києвом: організатор заходу зробив першу заяву

Василь Гончарук / © Радіо Свобода

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Доповнено додатковими матеріалами

Організатор заходу на полігоні в Київській області, куди РФ завдала ракетного удару 24 липня, Василь Гончарук заявив, що повністю усвідомлює свою відповідальність.

Про це він сказав під час судового засідання.

Підозрюваний повідомив, що також зазнав поранень. За словами Гончарука, він уже надав правоохоронцям усю необхідну інформацію про проведення заходу і його учасників, передав доступ до своїх телефонів та інші матеріали, які можуть допомогти слідству.

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«Я готовий далі співпрацювати зі слідством для з’ясування обставин цієї жахливої трагедії. Єдине прошу надати можливість прийти у відповідний фізичний і психологічний стан для активної роботи зі слідством», — наголосив підозрюваний у справі.

Окрім того, Гончарук попросив не брати його під варту, а обрати домашній арешт, адже готовий співпрацювати зі слідством.

Заява захисту

Адвокат підозрюваного Ігор Колесников виступив проти клопотання прокуратури про тримання під вартою, назвавши його «необґрунтованим».

Водночас до суду надійшла заява про передавання підозрюваного на поруки. Адвокат наголосив, що таку заяву може подати будь-яка особа, яка має відповідний авторитет і користується повагою в суспільстві.

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Крім того, за словами Колесникова, перед проведенням заходу були надіслані відповідні повідомлення і запрошення. Водночас розкривати деталі матеріалів справи захист відмовився, пославшись на інтереси слідства.

Як повідомлялося, 25 липня було затримано головного організатора заходу. Йому оголосили підозру у службовій недбалості, що призвела до загибелі людей та інших тяжких наслідків. За версією слідства, захід був організований без обов’язкових погоджень із військовим командуванням та органами державної влади.

Нагадаємо, 24 липня армія РФ вдарила балістичними ракетами по приватному полігоні під час виставки зброї у Бучанському районі Київської області. Було зафіксовано влучання двох ракет. Атака забрала життя 11 осіб. Окрім того, близько ста осіб отримали травми різних ступенів важкості.

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