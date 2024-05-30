Росіяни запустили фейк про удар по одному з українських полігонів: деталі

Росіяни заявили, що у ніч з 28 на 29 травня їхня армія випустила ракету "Кинджал" по Яворівському полігону на Львівщині, внаслідок чого загинуло багато військовослужбовців ЗСУ та іноземних інструкторів. Ця інформація не відповідає дійсності.

Про це пише Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки SPRAVDI.

За даними Центру, у зазначений ворогом час російські ракети не залітали на територію Львівщини, ба більше. Щобільше, у ніч з 28 на 29 травня у Львівській області не оголошували повітряну тривогу. Виняток становить проміжок з 20:17 до 20:31 28 травня, але пуски тоді не фіксувалися.

"Окрім того, Львівська ОВА, яка під час повітряних тривог повідомляє про влучання, не фіксувала влучань по об’єктах будь-якої інфраструктури області. Також не зафіксували ударів російської авіації і в Міжнародному центрі миротворчості та воєнних відомствах країн-партнерів", - повідомили у SPRAVDI.

Там додають: востаннє ракети залітали в повітряний простір Львівської області в ніч на 26 травня, але згодом вони "зникли з радарів". Відтак пропаганді вчергове не вдалося видати бажане за дійсне.

Нагадаємо, російські пропагандисти придумали новий фейк, що в України військкоми нібито вербують пенсіонерів для того, щоб вони за винагороду "здавали" місця перебування ухилянтів.

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