Удар по заходу України: в РНБО прокоментували масовану атаку на міста

Керівник ЦПД РНБО Андрій Коваленко / © із соцмереж

Реклама

Вдень у вівторок, 24 березня, російські війська здійснюють масштабну та довготривалу атаку на українські міста, свідомо спрямовуючи удари по об’єктах цивільної інфраструктури. Наразі від ворожих безпілотників уже потерпають Львів, Івано-Франківськ, Тернопіль, Дніпро, Вінниця та інші населені пункти.

Про це розповів керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко в публікації у Telegram-каналі.

За інформацією Коваленка, окупанти заздалегідь планували цей терор і ретельно накопичували для нього відповідні ресурси.

Реклама

«Росіяни тривалий час накопичували ресурси для довготривалої атаки, причому цілями свідомо обирають цивільну інфраструктуру у різних містах. Львів, Дніпро, Івано-Франківськ, Вінниця та інші — тримайтесь», — попередив Андрій Коваленко.

Атака на захід України триває

Під час цієї масованої атаки серйозного удару зазнав Львів. Як повідомлялося раніше, зафіксовано пошкодження житлового будинку в центральній частині, а також ще одне влучання ворожого дрона у багатоповерхівку на Сихові (на проспекті Червоної Калини). Окрім того, уламки безпілотника впали на початку вулиці Бандери. На місця інцидентів оперативно виїхали всі відповідні служби.

Очільник Львівської ОВА Максим Козицький додав, що внаслідок атаки щонайменше двоє людей дістали важкі поранення. За попередніми даними, від дій агресора також постраждав об’єкт спадщини ЮНЕСКО. Влада закликає мешканців залишатися в укриттях, оскільки загроза повторних ударів безпілотниками залишається дуже високою.

Неспокійно цього вівторка і в Івано-Франківську. Мер міста Руслан Марцінків підтвердив, що під час атаки ворожих безпілотників у населеному пункті пролунали вибухи та активно працювала протиповітряна оборона.

Реклама

Наразі детальнішої інформації про руйнування чи постраждалих у місті немає. Зазначається, що це вже третя масована атака російської армії по Івано-Франківській області від початку 2026 року.